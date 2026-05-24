Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ καλεί τον Λίβανο να εγκαταλείψει τις «απαράδεκτες» συνομιλίες με το Ισραήλ
Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ καλεί τον Λίβανο να εγκαταλείψει τις «απαράδεκτες» συνομιλίες με το Ισραήλ
Ο Ναΐμ Κασέμ, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ προειδοποιώντας ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης θα ισοδυναμούσε με «εξόντωσή» της
Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης θα ισοδυναμούσε με «εξόντωσή» της.
Αργότερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι ο Κασέμ χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αυτές θα συνιστούσαν «νίκη» για την Τεχεράνη.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ ο Λίβανος προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο συνομιλιών με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον στις αρχές του επόμενου μήνα.
Αργότερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι ο Κασέμ χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αυτές θα συνιστούσαν «νίκη» για την Τεχεράνη.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ ο Λίβανος προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο συνομιλιών με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον στις αρχές του επόμενου μήνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα