Έκρηξη κρουσμάτων Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί σε δύο μήνες
Ο ιός αιμορραγικού πυρετού έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ οι ύποπτες περιπτώσεις φτάνουν τις 867
Η επιδημία του ιού Έμπολα, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στη ΛΔ Κονγκό μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο το βράδυ από το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας.
Κατά τους επίσημους αριθμούς, έχουν καταγραφτεί ως αυτό το στάδιο 204 θάνατοι, κατανεμημένοι σε τρεις επαρχίες του πελώριου κράτους, που πιστεύεται πως πιθανόν προκλήθηκαν από τον ιό.
Προηγούμενος απολογισμός που είχε δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) έκανε λόγο για 177 νεκρούς επί συνόλου 750 ύποπτων κρουσμάτων.
