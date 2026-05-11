Το Βερολίνο απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για διαμεσολάβηση Σρέντερ στις συνομιλίες με την ΕΕ: «Είναι αναξιόπιστος...»
Η κυβέρνηση της Γερμανίας απέρριψε την πρόταση Βλαντίμιρ Πούτιν να αναλάβει ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ ρόλο συντονιστή πιθανών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.
Η τοποθέτηση της Μόσχας ήρθε μετά από πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είχε εκτιμήσει ότι υπάρχει «δυνατότητα» για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, καθώς και για συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τέτοιες συνομιλίες, ο Σρέντερ θα ήταν η προτιμώμενη επιλογή του για διαμεσολαβητής.
Ωστόσο, Γερμανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, χαρακτήρισε την πρόταση μη αξιόπιστη, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει μεταβάλει καμία από τις βασικές της θέσεις.
Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι μια πρώτη ένδειξη σοβαρής πρόθεσης από τη Μόσχα θα ήταν η προθυμία της να παρατείνει την τριήμερη κατάπαυση του πυρός, που είχε θέσει στο τραπέζι ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι έχει διατυπώσει επανειλημμένα «ψευδείς προτάσεις» με στόχο να προκαλέσει ρήγματα στη δυτική συμμαχία.
Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ παραμένει αμφιλεγόμενο πρόσωπο στη Γερμανία λόγω των στενών δεσμών του με τη Ρωσία και προσωπικά με τον Πούτιν. Μετά την αποχώρησή του από την καγκελαρία το 2005, ανέλαβε σχεδόν αμέσως θέση προέδρου σε κοινοπραξία γερμανορωσικού αγωγού φυσικού αερίου, γεγονός που προκάλεσε έντονες επικρίσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης είχε δηλώσει ήδη από την Παρασκευή ότι το Βερολίνο δεν διαπιστώνει ενδείξεις πως η Μόσχα ενδιαφέρεται πραγματικά για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Τόνισε ακόμη ότι οποιεσδήποτε συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη της ΕΕ και με την Ουκρανία.
