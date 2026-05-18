Το Πακιστάν ανέπτυξε 8.000 στρατιώτες και σμήνος μαχητικών στη Σαουδική Αραβία στη διάρκεια του πολέμου, λέει το Reuters
Το Ισλαμαμπάντ έστειλε και σύστημα αεράμυνας - Η συγκεκριμένη ανάπτυξη εντάσσεται στο πλαίσιο αμοιβαίου αμυντικού συμφώνου μεταξύ των δύο χωρών
Το Πακιστάν έχει αναπτύξει 8.000 στρατιώτες, ένα σμήνος μαχητικών αεροσκαφών και ένα σύστημα αεράμυνας HQ-9 στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο αμοιβαίου αμυντικού συμφώνου, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία με το Ριάντ, ενώ παράλληλα το Ισλαμαμπάντ υπηρετεί ως κύριος μεσολαβητής στη σύγκρουση Ιράν - ΗΠΑ.
Η πλήρης κλίμακα της ανάπτυξης επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά στο Reuters από τρεις αξιωματούχους ασφαλείας και δύο κυβερνητικές πηγές, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη δύναμη ως υπολογίσιμη και μάχιμη, ικανή να υποστηρίξει τη Σαουδική Αραβία σε περίπτωση νέας επίθεσης.
Το προσωπικό και ο εξοπλισμός περιλαμβάνουν ένα πλήρες σμήνος περίπου 16 μαχητικών JF-17, κατασκευασμένων σε συνεργασία με την Κίνα, και δύο σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Το σύστημα αεράμυνας HQ-9 λειτουργείται από Πακιστανούς και χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με πηγές, η ανάπτυξη αφορά κυρίως συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο, ενώ προστίθεται στους χιλιάδες Πακιστανούς στρατιώτες που ήδη βρίσκονται στο βασίλειο σε μάχιμο ρόλο βάσει προηγούμενων συμφωνιών. Το αμυντικό σύμφωνο προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης έως 80.000 στρατιωτών, καθώς και τη συμμετοχή πακιστανικών πολεμικών πλοίων, αν κριθεί απαραίτητο.
Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις ανησυχίες της Σαουδικής Αραβίας μετά από τις ιρανικές επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και τον θάνατο ενός Σαουδάραβα πολίτη, γεγονός που είχε εγείρει φόβους για σφοδρά αντίποινα και περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Την ίδια περίοδο, το Ισλαμαμπάντ λειτουργεί ως κύριος μεσολαβητής στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, φιλοξενώντας τον μοναδικό γύρο διαπραγματεύσεων μέχρι στιγμής.
Οι πηγές υπογραμμίζουν ότι η κλίμακα και η σύνθεση της ανάπτυξης — μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αεράμυνας και χιλιάδες στρατιώτες — ξεπερνά κατά πολύ μια συμβολική ή απλώς συμβουλευτική αποστολή, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα του Ισλαμαμπάντ να στηρίξει στρατιωτικά το Ριάντ, ενώ η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να παρέχει οικονομική υποστήριξη στο Πακιστάν σε περιόδους κρίσης.
Pakistan Airforce is constantly Replacing Older Aircrafts like Mirage and F-7PG with JF-17 Blk-lll Fighter Jets. Moreover, these Aircraft are also being Exported to Multiple Friendly Nations.— Armed Forces Update (@ArmedUpdat1947) May 16, 2026
