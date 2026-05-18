Υποψήφια των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν κάνει twerking και διχάζει για την καμπάνια της: «Είμαι μια κομψή σκ...α, έτσι δεν είναι;»
«Οι Δημοκρατικοί δεν στέλνουν τον καλύτερό τους εαυτό» γράφουν στο Χ για την 32χρονη Σέλμπι Κάμπελ
Η 32χρονη πολιτικός, η οποία είναι ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών, με τα βίντεό της, μεταξύ άλλων, απαντά σε haters και εκφράζει τις πολιτικές της απόψεις.
«Η στρατηγική καμπάνιας της υποψήφιας των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Μίσιγκαν, Σέλμπι Κάμπελ; Twerking για ψήφους», γράφτηκε στον λογαριασμό Libs of TikTok στο X.
Michigan House Democrat candidate Shelby Campbell’s campaign strategy?— Libs of TikTok (@libsoftiktok) May 17, 2026
Twerking for votes. pic.twitter.com/opMH1SFyLa
Σε ένα από τα βίντεό της η 32χρονη ηθοποιός κάνει twerking σε έναν πάγκο κουζίνας λέγοντας: «Είμαι ηθικό άτομο. Είμαι μια κομψή σκ...α, έτσι δεν είναι;»
🇺🇸 Democratic congressional candidate in Michigan is going viral.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 18, 2026
Not for policy. For twerking on her kitchen counter on TikTok while running for office.
Shelby Campbell. 32. Law student. Single mom. 4 mugshots on her campaign website. Her words: "I've been to jail. I've been… https://t.co/hJeLbD6sUA pic.twitter.com/8E1ELSXUmW
Η Κάμπελ, η οποία είναι φοιτήτρια νομικής και μέλος του συνδικάτου United Auto Workers, είναι το αντίπαλον δέος της βουλευτού Σρι Θάνενταρ, η οποία είναι στέλεχος φαρμακευτικής και εκπροσωπεί την έντονα Δημοκρατική περιφέρεια από το 2021.
Τα βίντεο, ωστόσο, δεν έχουν γίνει δεκτά με θετικό τρόπο από αρκετούς σχολιαστές των social media. «Γνωρίστε τη Σέλμπι Κάμπελ... Είναι μητέρα δύο αγοριών και επέλεξε να κάνει lip-sync και twerk ως μέρος της στρατηγικής της εκστρατείας. Για τη διακόσμηση του υπνοδωματίου, χρησιμοποίησε σημαίες σε στυλ stoner, η μία έγραφε «P—y Power» και η άλλη ένα φύλλο μαριχουάνας και ένα «σεξουαλικό» σύμβολο», έγραψε ένας χρήστης του X.
🇺🇸 Democrats are not sending their best…— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 15, 2026
Shelby Campbell, who is running for Congress in Michigan’s 13th:
“I am a c*nt. Great. But would you know a clit if you saw one?”pic.twitter.com/bg9M6uGioG
Από την πλευρά της η 32χρονη πολιτικός απάντησε γράφοντας στο ότι της άρεσαν τα «βίντεο θαυμαστών», προσθέτοντας «ω Θεέ μου, σας αγαπώ παιδιά, ευχαριστώ, συνεχίστε τη δημοσιότητα»
Omg I love you guys thank you keep the publicity going 🥰 https://t.co/HRshSJZDWB— Shelby N. Campbell (@soup4change) May 17, 2026
Όπως αναφέρει άλλωστε στο βιογραφικό της ιστοσελίδα της, «δεν είμαι εδώ για να προσποιούμαι ότι είμαι τέλεια. Δεν είμαι εδώ για να σου χαμογελάω κατάμουτρα και να σε μαχαιρώνω πισώπλατα αργότερα. Περισσότεροι από τους μισούς από εμάς εργαζόμαστε σε υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη ή αυτοκινητοβιομηχανία. Έχω εργαστεί ως μπάρμαν, σερβιτόρος, πιστοποιημένη βοηθός νοσηλευτή και εργαζόμενη τρίτης γενιάς σε αυτοκινητοβιομηχανία. Έχω πάει φυλακή. Έχω καταδικαστεί. Και έχω ξανασηκωθεί, όπως τόσοι πολλοί εδώ».
