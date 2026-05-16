Ιταλία: Νεογέννητο πέθανε εξαιτίας υποθερμίας αμέσως μετά τη μεταφορά του στη Λαμπεντούζα
Ένα νεογέννητο κοριτσάκι πέθανε εξαιτίας υποθερμίας, αμέσως μετά τη μεταφορά του στο νησί της Λαμπεντούζα. Την περασμένη νύχτα, ταχύπλοο της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας διέσωσε και μετέφερε στη Λαμπεντούζα 55 μετανάστες προερχόμενους από τη Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε, Μάλι, Νιγηρία και Καμερούν.
Ανάμεσά τους, επτά γυναίκες και έξι ανήλικα. Οι γιατροί αντελήφθησαν αμέσως ότι το νεογέννητο κοριτσάκι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Το μετέφεραν στο κέντρο υγείας του νησιού όπου, παρά την άμεση φροντίδα, πέθανε ύστερα από λίγο.
