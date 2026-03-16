Ναυάγιο ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Διασώθηκαν 64 μετανάστες, αγνοείται αγοράκι δυο ετών
Συνεχίζονται οι έρευνες των ιταλικών Αρχών - Το τελευταίο 48ωρο, συνολικά αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα 292 μετανάστες και πρόσφυγες

Πλεούμενο, το οποίο μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες, ανετράπη και βυθίστηκε χθες, Κυριακή, σε μικρή απόσταση από το νησί της Λαμπεντούζα, ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία και η ακτοφυλακή δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και με τα ταχύπλοά τους κατάφεραν να σώσουν 64 ανθρώπους. Μέχρι αυτή την στιγμή όμως αγνοείται ένα αγοράκι δύο μόλις ετών, το οποίο είχε ξεκινήσει με την μητέρα του το μακρινό αυτό ταξίδι από την Σιέρα Λεόνε της Αφρικής.

Οι έρευνες των ιταλικών αρχών συνεχίσθηκαν μέχρι αργά χθες βράδυ και ξανάρχισαν τα χαράματα. Το τελευταίο σαρανταοκτάωρο, συνολικά αποβιβάσθηκαν στην Λαμπεντούζα 292 μετανάστες και πρόσφυγες. Τα περισσότερα από τα πλεούμενα, στα οποία επέβαιναν, είχαν αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης.
