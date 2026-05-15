Τραγικό τέλος για 22χρονη διακοσμήτρια στις ΗΠΑ, την σκότωσε με όπλο ο πατέρας του συντρόφου της
Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας - Η 22χρονη Γουίτνι μόλις είχε πιάσει τη δουλειά των ονείρων της
Νεκρή από πυροβολισμό βρέθηκε μία 22χρονη που μόλις είχε πιάσει τη δουλειά των ονείρων της, μετά την αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο. Για τον θάνατό της συνελήφθη ο πατέρας του συντρόφου της.
Η Γουίτνι Ρόμπεσον είχε βρεθεί τραυματισμένη από πυροβολισμό σε κατοικία στο Τράσβιλ της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες και κατέληξαν στον πατέρα του συντρόφου της, ο οποίος κατηγορείται πως την πυροβόλησε και τη σκότωσε.
Ο 54χρονος Τζέφρι Σκοτ Τάουερς κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Τράσβιλ. Σύμφωνα με την New York Post, ο ιατροδικαστής της κομητείας Τζέφερσον έκρινε πως η 22χρονη πυροβολήθηκε τυχαία, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες που τεκμηριώνουν το συγκεκριμένο συμπέρασμα.
Η Γουίτνι ήταν από την Βιρτζίνια και είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Όμπερν τον Μάιο του 2025, έχοντας πτυχίο διακοσμήτριας. Λίγες μόνο εβδομάδες πριν από το θάνατό της, ξεκίνησε τη δουλειά των ονείρων της ως εμπορική σύμβουλος.
«Η Γουίτνι είχε βρει το δρόμο της ακριβώς όπως πάντα ξέραμε ότι θα γινόταν. Στο νέο της ρόλο ως εμπορική σύμβουλος στην Restoration Hardware, αυτή η θαυμάσια, ανεξάρτητη γυναίκα βρισκόταν στο κατώφλι μιας επιτυχημένης καριέρας στην εσωτερική διακόσμηση: τη δουλειά που πάντα ήθελε από τότε που ήταν μικρή», αναφέρει η νεκρολογία της.
Η Ρόμπεσον «βασιζόταν στην πίστη της» και ήταν μέλος της αδελφότητας Delta Gamma κατά τη διάρκεια των σπουδών της, πρόσθεσε η οικογένειά της. «Η Γουίτνι ζούσε με απαράμιλλη χάρη, έντονη προσοχή και αφοσίωση, απεριόριστη γενναιοδωρία και μια παράξενη ικανότητα να ξέρει πάντα ακριβώς τι έπρεπε να κάνει», συνεχίζει.
Οι δικηγόροι του Τάουερς, Τζον Αμάρι και Ντέιν Στιούαρτ, περιέγραψαν τον πατέρα ως «έντιμο πολίτη» χωρίς ποινικό μητρώο σε δήλωση τους στην New York Post: «Αυτό που συνέβη στην Γουίτνι Ρόμπεσον ήταν ένα τραγικό γεγονός. Αν και κατανοούμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία της, γνωρίζουμε ότι τα γεγονότα θα αποδείξουν ότι ο κ. Τάουερς δεν έχει ποινικό μητρώο, υπήρξε παραγωγικός και έντιμος πολίτης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και δεν είναι ένοχος για τις κατηγορίες αυτές».
Ο Τάουερς οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Τζέφερσον και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 26.000 ευρώ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
