Το Waterloo των Abba και η Επανάσταση των Γαρυφάλλων: Οι all-time αγαπημένοι των Φον ντερ Λάιεν και Κόστα στη Eurovision

Βαρύ το φετινό κλίμα

Παραδοσιακά, ησυνοδεύεται από δεξιώσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνουν διπλωματικές αποστολές στις Βρυξέλλες. Πέρυσι, για παράδειγμα, η επερχόμενη δανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είχε διοργανώσει κοινή δεξίωση με την πρεσβεία της Ελβετίας.Φέτος όμως το κλίμα είναι σαφώς πιο βαρύ. Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ του διαγωνισμού εξαιτίας της συνέχισης της συμμετοχής του Ισραήλ, το οποίο εκπροσωπείται φέτος από τονΣτις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε την Τρίτη εκδήλωση με τίτλοη οποία παρουσιάστηκε ως εναλλακτική απάντηση στη Eurovision.Ο Μπετάν δήλωσε ότι έμεινε «όταν η εμφάνισή του στον ημιτελικό της Τρίτης διακόπηκε από αποδοκιμασίες και συνθήματα διαμαρτυρίας.Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, δεκάδες χιλιάδες αντισημιτικές αναρτήσεις έχουν καταγραφεί στο διαδίκτυο ενόψει του διαγωνισμού.Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ,χαρακτήρισε τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ «ντροπιαστικές και υποκριτικές». «Ο διαγωνισμός είναι μια γιορτή μουσικής, πολιτισμού και αδελφοσύνης μεταξύ των εθνών, όχι μια πλατφόρμα πολιτικών σκοπιμοτήτων», δήλωσε.Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, φαβορί για τη νίκη στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου θεωρείται το τραγούδι «» της, με τον νικητή να αναδεικνύεται από τις εθνικές κριτικές επιτροπές και την ψήφο του κοινού.