Η Ρωσία «έκοψε» τις διαπιστεύσεις ξένων μέσων ενημέρωσης για την κάλυψη της παρέλασης της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία
Οι ρωσικές Αρχές επικαλέστηκαν αλλαγές στους κανόνες ασφαλείας - Για διακοπές στις συνδέσεις τηλεφώνων και ίντερνετ «παραπονιούνται» κάτοικοι σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη
Η Ρωσία ακύρωσε τις διαπιστεύσεις για ξένους δημοσιογράφους, προκειμένου να καλύψουν τη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Der Spiegel, η ρωσική κυβέρνηση ενημέρωσε τηλεφωνικά το μέσο για την ανάκληση της σχετικής άδειας, ενώ αρνητική απάντηση έλαβαν και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως τα κανάλια ARD, ZDF, Sky News, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η ιταλική τηλεόραση Rai και η ιαπωνική NHK.
Οι ρωσικές αρχές δικαιολόγησαν την ξαφνική απόφαση, αναφέροντας αλλαγές στους κανόνες ασφαλείας και τον περιορισμό της πρόσβασης στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οι εκπρόσωποι του Κρεμλίνου εξήγησαν ότι «ο τρόπος κάλυψης άλλαξε λόγω της τρέχουσας κατάστασης» και γι' αυτό οι ξένοι δημοσιογράφοι που είχαν λάβει αρχική έγκριση, δεν θα γίνουν, τελικά, δεκτοί.
Η συγκεκριμένη, είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία αποσύρει μαζικά τις άδειες των δημοσιογράφων, μετά την αρχική τους έγκριση για τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου. Σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης δόθηκε η εξήγηση ότι «μόνο τα ρωσικά ΜΜΕ θα επιτραπεί να καλύψουν την εκδήλωση».
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές σε ρωσικά και ουκρανικά μέσα, οι πολίτες της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης αντιμετώπισαν μεγάλες διακοπές στα κινητά τους τηλέφωνα και στις συνδέσεις ίντερνετ πριν από την Ημέρα της Νίκης, με τις αρχές επικαλούνται λόγους ασφαλείας ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων.
Επιπλέον, στη Ρωσία αποφασίστηκε να μειωθεί το μέγεθος της παρέλασης της 9ης Μαΐου και στην Αγία Πετρούπολη, καθώς θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή στρατιωτικής τεχνολογίας, όπως συνέβη και στη Μόσχα.
