Γερμανία: Σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο - Βαγόνια «κρεμάστηκαν» από γέφυρα, ένας σοβαρά τραυματίας
ΚΟΣΜΟΣ
Μόναχο Σιδηροδρομική γραμμή

Γερμανία: Σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο - Βαγόνια «κρεμάστηκαν» από γέφυρα, ένας σοβαρά τραυματίας

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών - Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό ως αύριο Κυριακή

Γερμανία: Σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο - Βαγόνια «κρεμάστηκαν» από γέφυρα, ένας σοβαρά τραυματίας
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Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορευματικό τρένο έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ειδικότερα, «δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες πραγματοποιούσαν ελιγμούς (μανούβρες) γύρω στη 1:40 τα ξημερώματα στη συνοικία Milbertshofen, πάνω σε σιδηροδρομική γέφυρα στην οδό Schleißheimer», ανέφερε η αστυνομία στην εφημερίδα BILD έπειτα από σχετικό ερώτημα νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Κατά τη διάρκεια των ελιγμών σημειώθηκε σύγκρουση, με αποτέλεσμα η μία από τις δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες να ωθηθεί προς την κατεύθυνση της οδού Schleißheimer και να πέσει από τη γέφυρα.





Το τι μεταφέρει ο συρμός δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως στο φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης χθες τη νύχτα στην οδό Schleißheimer, στη συνοικία Milbertshofen του Μονάχου, ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο και τρομακτική.

Κλείσιμο


Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Γερμανία: Σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο - Βαγόνια «κρεμάστηκαν» από γέφυρα, ένας σοβαρά τραυματίας
Γερμανία: Σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο - Βαγόνια «κρεμάστηκαν» από γέφυρα, ένας σοβαρά τραυματίας
Γερμανία: Σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο - Βαγόνια «κρεμάστηκαν» από γέφυρα, ένας σοβαρά τραυματίας


Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, για άγνωστους ακόμη λόγους, οι δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ελιγμών πάνω στη γέφυρα. Το πότε θα ανασυρθούν τα βαγόνια παραμένει προς το παρόν ασαφές.

«Απέχουμε ακόμη πολύ από το στάδιο της απομάκρυνσης των βαγονιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών. Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό ως αύριο Κυριακή.

Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας. Δεν αναμένεται ως εκ τούτου να ενσκήψουν προβλήματα για τα επιβατικά δρομολόγια.

Photo Credits: Reuters
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