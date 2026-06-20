Τουλάχιστον 5 νεκροί στην Λωρίδα της Γάζας από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις

Η εκεχειρία που εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο στην Γάζα έχει σταματήσει τις μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιχειρήσεις, αλλά όχι και τις επί μέρους επιθέσεις του ισραηλινού στρατού - 1.010 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί υπό το καθεστώς της εκεχειρίας