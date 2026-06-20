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Τουλάχιστον 5 νεκροί στην Λωρίδα της Γάζας από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις
Τουλάχιστον 5 νεκροί στην Λωρίδα της Γάζας από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις
Η εκεχειρία που εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο στην Γάζα έχει σταματήσει τις μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιχειρήσεις, αλλά όχι και τις επί μέρους επιθέσεις του ισραηλινού στρατού - 1.010 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί υπό το καθεστώς της εκεχειρίας
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ανακοίνωσαν νοσοκομειακές πηγές.
Τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα παιδί, είναι νεκροί από ισραηλινή επίθεση κατά συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη της Γάζας. Κατά την επίθεση αυτή στην συνοικία Σάμπρα της πόλης καταστράφηκε ένα διαμέρισμα και υπάρχουν πολλοί τραυματίες.
Σε άλλο περιστατικό, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν μία γυναίκα στο Μπέιτ Λάχια, στον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.
Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει κανένα από τα δύο περιστατικά.
Η εκεχειρία που εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο στην Γάζα έχει σταματήσει τις μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιχειρήσεις, αλλά όχι και τις επί μέρους επιθέσεις του ισραηλινού στρατού που υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του έχουν ως στόχο να αποτρέψουν επικείμενες επιθέσεις της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων.
Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.010 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί υπό το καθεστώς της εκεχειρίας.
Τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα παιδί, είναι νεκροί από ισραηλινή επίθεση κατά συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη της Γάζας. Κατά την επίθεση αυτή στην συνοικία Σάμπρα της πόλης καταστράφηκε ένα διαμέρισμα και υπάρχουν πολλοί τραυματίες.
Σε άλλο περιστατικό, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν μία γυναίκα στο Μπέιτ Λάχια, στον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.
Israeli fire kills five people in Gaza, including a child, medics say https://t.co/Dx7eRbVWfR— The Straits Times (@straits_times) June 20, 2026
Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει κανένα από τα δύο περιστατικά.
Η εκεχειρία που εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο στην Γάζα έχει σταματήσει τις μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιχειρήσεις, αλλά όχι και τις επί μέρους επιθέσεις του ισραηλινού στρατού που υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του έχουν ως στόχο να αποτρέψουν επικείμενες επιθέσεις της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων.
Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.010 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί υπό το καθεστώς της εκεχειρίας.
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