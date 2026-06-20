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Ο Αργεντίνος προπονητής Φερνάντο Γκάγκο υπέστη καρδιακό επεισόδιο σε συνέντευξη Τύπου
Ο Αργεντίνος προπονητής Φερνάντο Γκάγκο υπέστη καρδιακό επεισόδιο σε συνέντευξη Τύπου
Ανησυχία στον κόσμο του ποδοσφαίρου, αφού ο τεχνικός της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε και πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Χιλή
Στο χειρουργείο μεταφέρθηκε ο τεχνικός της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε και πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερνάντο Γκάγκο μετά από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.
Ο Αργεντινός προπονητής παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ ειδικοί παρακολουθούν την ανάρρωσή του.
Η κατάσταση της υγείας του έγινε γνωστή όταν ο Γκάγκο δεν προσήλθε σε προγραμματισμένη προπόνηση με την ομάδα του. Ο χιλιανός σύλλογος ανέφερε αρχικά ότι ο προπονητής υποβαλλόταν σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο για τον επερχόμενο αγώνα του Κόπα Χιλής.
Ο αθλητικός διευθυντής της Universidad de Chile, Μανουέλ Μάγιο, παρέμεινε στο πλευρό του Γκάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο και αποκάλυψε στο marca.com τη σύντομη συνομιλία τους μετά την επέμβαση: «Μπήκα στο δωμάτιό του και ήδη μιλούσε για τον αγώνα της Κυριακής, για παίκτες που είχαμε συζητήσει μαζί. Του είπα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή — ότι έπρεπε να παραμείνει ήρεμος, να ξεκουραστεί σήμερα και ότι θα δούμε πώς θα νιώθει αύριο. Θα είναι πολύ πρόθυμος να μιλήσει, οπότε θα πρέπει να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα, ελπίζω μόλις πάρει εξιτήριο», εξήγησε.
Λίγη ώρα μετά, αποχωρεί από την συνέντευξη τύπου, με τα σημάδια του πόνου να είναι εμφανή στο πρόσωπό του.
Λίγη ώρα αργότερα η Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε με ενημέρωσή της έκανε γνωστό ότι ο Γκάγκο βρίσκεται σε καλή κατάσταση: «Ενημερώνουμε ότι ο τεχνικός διευθυντής μας, Φερνάντο Γκάγο, υποβάλλεται σε μια σειρά καρδιολογικών εξετάσεων και δεν θα είναι υπεύθυνος για τις προπονήσεις σήμερα. Ο Φερνάντο Γκάγο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό».
Ο Αργεντινός προπονητής παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ ειδικοί παρακολουθούν την ανάρρωσή του.
Η κατάσταση της υγείας του έγινε γνωστή όταν ο Γκάγκο δεν προσήλθε σε προγραμματισμένη προπόνηση με την ομάδα του. Ο χιλιανός σύλλογος ανέφερε αρχικά ότι ο προπονητής υποβαλλόταν σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο για τον επερχόμενο αγώνα του Κόπα Χιλής.
Ο αθλητικός διευθυντής της Universidad de Chile, Μανουέλ Μάγιο, παρέμεινε στο πλευρό του Γκάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο και αποκάλυψε στο marca.com τη σύντομη συνομιλία τους μετά την επέμβαση: «Μπήκα στο δωμάτιό του και ήδη μιλούσε για τον αγώνα της Κυριακής, για παίκτες που είχαμε συζητήσει μαζί. Του είπα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή — ότι έπρεπε να παραμείνει ήρεμος, να ξεκουραστεί σήμερα και ότι θα δούμε πώς θα νιώθει αύριο. Θα είναι πολύ πρόθυμος να μιλήσει, οπότε θα πρέπει να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα, ελπίζω μόλις πάρει εξιτήριο», εξήγησε.
Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias 🚨 pic.twitter.com/xpmgOszFBF— Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026
Υπέστη καρδιακό επεισόδιο σε συνέντευξη τύπουΟ Γκάγκο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά τον αγώνα με την Ο’Χίγκινς υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Στα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο τεχνικός της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε να νιώθει δυσφορία και να προσπαθεί να την αντιμετωπίσει πίνοντας νερό.
Λίγη ώρα μετά, αποχωρεί από την συνέντευξη τύπου, με τα σημάδια του πόνου να είναι εμφανή στο πρόσωπό του.
Λίγη ώρα αργότερα η Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε με ενημέρωσή της έκανε γνωστό ότι ο Γκάγκο βρίσκεται σε καλή κατάσταση: «Ενημερώνουμε ότι ο τεχνικός διευθυντής μας, Φερνάντο Γκάγο, υποβάλλεται σε μια σειρά καρδιολογικών εξετάσεων και δεν θα είναι υπεύθυνος για τις προπονήσεις σήμερα. Ο Φερνάντο Γκάγο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό».
Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.— Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026
Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj
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