Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται στο Μπούργκενστοκ, ανακοίνωσε το Ελβετικό ΥΠΕΞ
ΚΟΣΜΟΣ
Ελβετία ΗΠΑ Ιράν μνημόνιο Συνομιλίες

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται στο Μπούργκενστοκ, ανακοίνωσε το Ελβετικό ΥΠΕΞ

Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την διατήρηση του διαλόγου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται στο Μπούργκενστοκ, ανακοίνωσε το Ελβετικό ΥΠΕΞ
Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει «ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο» στο Μπούργκενστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.



Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την διατήρηση του διαλόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας.

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