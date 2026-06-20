Ανταλλαγή πυρών στον Λίβανο: Το Ισραήλ βομβαρδίζει, η Χεζμπολάχ δηλώνει «έχουμε δικαίωμα να απαντάμε»
Ανταλλαγή πυρών στον Λίβανο: Το Ισραήλ βομβαρδίζει, η Χεζμπολάχ δηλώνει «έχουμε δικαίωμα να απαντάμε»
Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις κατά θέσεων της Χεμζπολάχ στον νότιο Λίβανο, απαντώντας σε επιθέσεις κατά των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή του Λιβάνου, παρά την χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο και σε απάντηση η Τσαχάλ βάλλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης.
Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση.
Βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χάσαν Φαντλαλάχ, δήλωσε, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις.
«Υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Για μας, αυτό που έχει σημασία είναι ο εχθρός να σεβασθεί πλήρως και καθολικά την εκεχειρία και να μην επιχειρεί να επιτεθεί κατά της χώρας και των χωριών μας, ούτε να καταλάβει νέες θέσεις. Η αντίσταση έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει τον εχθρό αυτό όταν επιτίθεται εναντίον μας, διότι είναι ο επιτιθέμενος και ο κατακτητής».
Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο και σε απάντηση η Τσαχάλ βάλλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης.
Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση.
Βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χάσαν Φαντλαλάχ, δήλωσε, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις.
«Υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Για μας, αυτό που έχει σημασία είναι ο εχθρός να σεβασθεί πλήρως και καθολικά την εκεχειρία και να μην επιχειρεί να επιτεθεί κατά της χώρας και των χωριών μας, ούτε να καταλάβει νέες θέσεις. Η αντίσταση έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει τον εχθρό αυτό όταν επιτίθεται εναντίον μας, διότι είναι ο επιτιθέμενος και ο κατακτητής».
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