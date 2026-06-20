Το παρασκήνιο πριν τις υπογραφές ΗΠΑ - Ιράν: Ο εκτυπωτής του Ρούμπιο και οι πύραυλοι που ετοιμάστηκαν αλλά δεν εκτοξεύτηκαν

Ο Τραμπ επικύρωσε αιφνιδιαστικά το έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν στο Παλάτι των Βερσαλλιών, έπειτα από πρόχειρες διαδικασίες της τελευταίας στιγμής - Στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ άναψε πράσινο φως, ωστόσο η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό κόντεψε να φέρει τα πάνω - κάτω