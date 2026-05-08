Ο Λαβρόφ απειλεί τη Δύση: Δεν θα δείξουμε καμία επιείκεια σε όσους διαταράξουν την Ημέρα Νίκης μέσω της Ουκρανίας
Ο Λαβρόφ απειλεί τη Δύση: Δεν θα δείξουμε καμία επιείκεια σε όσους διαταράξουν την Ημέρα Νίκης μέσω της Ουκρανίας
«Πολλοί στην Ευρώπη ζητούν ανοιχτά να επαναληφθεί η εμπειρία του Χίτλερ και των συνεργατών του και προετοιμάζουν νέα επίθεση στη Ρωσία» ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Ο Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε την Παρασκευή τις δυτικές χώρες ότι αν συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και προσπαθήσουν να διαταράξουν τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Νίκης, δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για αυτούς. Ο Ρώσος υπουργός χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα ως έναν ιερό εορτασμό για τους Ρώσους και κατηγόρησε τη Δύση για ενίσχυση του ναζιστικού καθεστώτος στο Κίεβο.
Ο Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, τόνισε ότι η Ρωσία θα εξαλείψει κάθε απειλή ασφαλείας που προέρχεται από το ουκρανικό έδαφος. Ανέφερε επίσης ότι οι χώρες που χρησιμοποιούν την Ουκρανία για να επιτεθούν στη Ρωσία δεν θα αντιμετωπιστούν με καμία επιείκεια.
«Θέλω να πω με απόλυτη ειλικρίνεια και υπευθυνότητα: αν αυτό που σχεδιάζουν οι αναγεννημένοι ναζί της Δύσης μέσω της Ουκρανίας συμβεί, δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για αυτούς», είπε ο Λαβρόφ, αναφερόμενος στην υποστήριξη που παρέχουν οι Δυτικές χώρες στο καθεστώς του Κιέβου.
Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε ότι η Δύση, που έχει μετατρέψει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε όργανο αντιρωσικής επιθετικότητας, συνεχώς προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα για τη ρωσική διπλωματία, ενώ τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από την Ουκρανία. «Κάθε μέρα, αυτοί που έχουν μετατρέψει τον Ζελένσκι σε άμεσο όργανο επιθετικότητας, την αιχμή του δόρατος της επιθετικότητας που εκκολάπτεται από τη Δύση εναντίον της χώρας μας, προσπαθούν να δημιουργήσουν όλο και περισσότερα προβλήματα», ανέφερε ο Λαβρόφ.
Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι «πολλοί στην Ευρώπη ζητούν ανοιχτά να επαναληφθεί η εμπειρία του Χίτλερ και των συνεργατών του και προετοιμάζουν νέα επίθεση στη Ρωσία, με τον ανοιχτά δηλωμένο στόχο να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη χώρα μας».
Επιπλέον, ο Λαβρόφ επισήμανε ότι ο ναζισμός δεν αναδύεται μόνο σε ιδεολογικό επίπεδο, αλλά και σε απόπειρες παραχάραξης της ιστορίας και των αποτελεσμάτων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου: «Ο ναζισμός σηκώνει το κεφάλι του. Και όχι μόνο σε ιδεολογικό επίπεδο, αλλά και στις αυξανόμενες προσπάθειες παραχάραξης της ιστορίας και των αποτελεσμάτων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου».
Ο Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, τόνισε ότι η Ρωσία θα εξαλείψει κάθε απειλή ασφαλείας που προέρχεται από το ουκρανικό έδαφος. Ανέφερε επίσης ότι οι χώρες που χρησιμοποιούν την Ουκρανία για να επιτεθούν στη Ρωσία δεν θα αντιμετωπιστούν με καμία επιείκεια.
«Θέλω να πω με απόλυτη ειλικρίνεια και υπευθυνότητα: αν αυτό που σχεδιάζουν οι αναγεννημένοι ναζί της Δύσης μέσω της Ουκρανίας συμβεί, δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για αυτούς», είπε ο Λαβρόφ, αναφερόμενος στην υποστήριξη που παρέχουν οι Δυτικές χώρες στο καθεστώς του Κιέβου.
Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε ότι η Δύση, που έχει μετατρέψει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε όργανο αντιρωσικής επιθετικότητας, συνεχώς προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα για τη ρωσική διπλωματία, ενώ τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από την Ουκρανία. «Κάθε μέρα, αυτοί που έχουν μετατρέψει τον Ζελένσκι σε άμεσο όργανο επιθετικότητας, την αιχμή του δόρατος της επιθετικότητας που εκκολάπτεται από τη Δύση εναντίον της χώρας μας, προσπαθούν να δημιουργήσουν όλο και περισσότερα προβλήματα», ανέφερε ο Λαβρόφ.
Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι «πολλοί στην Ευρώπη ζητούν ανοιχτά να επαναληφθεί η εμπειρία του Χίτλερ και των συνεργατών του και προετοιμάζουν νέα επίθεση στη Ρωσία, με τον ανοιχτά δηλωμένο στόχο να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη χώρα μας».
Επιπλέον, ο Λαβρόφ επισήμανε ότι ο ναζισμός δεν αναδύεται μόνο σε ιδεολογικό επίπεδο, αλλά και σε απόπειρες παραχάραξης της ιστορίας και των αποτελεσμάτων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου: «Ο ναζισμός σηκώνει το κεφάλι του. Και όχι μόνο σε ιδεολογικό επίπεδο, αλλά και στις αυξανόμενες προσπάθειες παραχάραξης της ιστορίας και των αποτελεσμάτων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα