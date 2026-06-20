Βανς: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά κλειστά

Με δηλώσεις του στο FOX News ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και πάλι μετά τη σχετική ανακοίνωση του Ιράν, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο