Βανς: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά κλειστά
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Βανς: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά κλειστά

Με δηλώσεις του στο FOX News ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και πάλι μετά τη σχετική ανακοίνωση του Ιράν, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο

Βανς: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά κλειστά
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, απαντώντας στις ιρανικές αναφορές περί νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου έρχονται στον απόηχο ισχυρισμών από το Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν μπλοκάρει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News, η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει τέτοια εξέλιξη, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως η στρατηγική δίοδος έχει πράγματι κλείσει.


Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε απειλή αποκλεισμού ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διεθνή σταθερότητα.

Οι ιρανικές αναφορές για πιθανό αποκλεισμό συνδέονται με την ένταση που έχει προκληθεί στην περιοχή, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, με την κατάσταση να παραμένει ρευστή και τις πληροφορίες να μην έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τοποθέτηση Βανς επιχειρεί να αποσυμπιέσει τις ανησυχίες για άμεση διατάραξη της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, ενώ η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις χωρίς –μέχρι στιγμής– να επιβεβαιώνει μεταβολή στο καθεστώς λειτουργίας των Στενών.

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