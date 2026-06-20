Στο εδώλιο για διαφθορά η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ, της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι την λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της