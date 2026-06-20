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Στο εδώλιο για διαφθορά η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ, της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα
Στο εδώλιο για διαφθορά η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ, της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα
Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι την λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της
Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά και ότι της απαγορεύεται η έξοδος από την χώρα, σύμφωνα με το κείμενο απόφασης που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.
Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι την λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι την λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
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