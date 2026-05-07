Μετά από σχεδόν 40 χρόνια, η Τζούλι, ο τελευταίος ελέφαντας τσίρκου στην Πορτογαλία, μεταφέρεται σε καταφύγιο
Ο αφρικανικός ελέφαντας, ονόματι Τζούλι, μπήκε στο Τσίρκο Cardinali το 1988, αλλά δεν είχε εμφανιστεί στις παραστάσεις του από το 2024
Ένας θηλυκός ελέφαντας 40 ετών, το τελευταίο άγριο ζώο που παρέμενε κρατούμενο από τσίρκο στην Πορτογαλία, θα μεταφερθεί σε ένα νέο καταφύγιο ελεφάντων στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα δύο εμπλεκόμενα ιδρύματα.
«Αυτή η συμφωνία συνήφθη οικειοθελώς, με πνεύμα κοινής δέσμευσης για την ευημερία της Τζούλι», τόνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Τσίρκο Victor Hugo Cardinali και το Pangea Trust, το οποίο πρόσφατα δημιούργησε το μεγαλύτερο καταφύγιο ελεφάντων στην Ευρώπη.
Ο αφρικανικός ελέφαντας, ονόματι Τζούλι, μπήκε στο Τσίρκο Cardinali το 1988, αλλά δεν είχε εμφανιστεί στις παραστάσεις του από το 2024, τη χρονιά που τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση των άγριων ζώων σε τσίρκο στην Πορτογαλία.
«Το καταφύγιο, ειδικά σχεδιασμένο από την Pangea, στοχεύει να παρέχει σε ελέφαντες όπως η Τζούλι τον χώρο, το περιβάλλον και τη συντροφικότητα που χρειάζονται για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες», τόνισε το ίδρυμα.
Η Τζούλι πρόκειται να μεταφερθεί στο καταφύγιο τον Ιούνιο, λίγο μετά την άφιξη του πρώτου ελέφαντα, της Καρίμπα, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πάρκο στο Βέλγιο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η διευθύντρια του Pangea, Κάτι Μουρ.
Με τα 400 εκτάρια του, το καταφύγιο που διαχειρίζεται αυτό το βρετανικό ίδρυμα θα μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 20 ή 30 ελέφαντες στην περιοχή Αλεντέχο της νότιας Πορτογαλίας, ενώ η Ευρώπη έχει «περισσότερους από 600 ελέφαντες σε αιχμαλωσία σε τσίρκο και ζωολογικούς κήπους», πρόσθεσε.
«Πολλά τσίρκο και ορισμένοι ζωολογικοί κήποι στην Ευρώπη φτάνουν σε ένα σημείο —λόγω της μεταβαλλόμενης νομοθεσίας, της απώλειας ενός ταιριού ή απλώς μιας απόφασης να απομακρυνθούν— όπου δεν είναι πλέον δυνατό ή σκόπιμο να κρατούν ελέφαντες», εξήγησε η Μουρ.
«Μπορούμε να φιλοξενήσουμε μόνο έναν μικρό αριθμό από αυτούς τους 600 ελέφαντες, αλλά ελέφαντες όπως η Τζούλι και η Καρίμπα αποτελούν προτεραιότητα επειδή είναι πολύ κοινωνικά ζώα και δεν είναι καλό γι' αυτά να είναι απομονωμένα. Χρειάζονται παρέα και θέλουμε να τα επανενώσουμε», κατέληξε.
