Έκανα θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, είμαι υγιής πλέον, αποκάλυψε ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για κακοήθη όγκο στον προστάτη, αφού προηγουμένως είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη τον Δεκέμβριο του 2024, υπογραμμίζοντας ότι η κατάστασή του έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς και ότι η υγεία του είναι καλή.

Η πληροφορία περιλαμβάνεται σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνόδευε τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η υγεία του 76χρονου Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι καλή, με όλες τις αιματολογικές εξετάσεις και τις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης να εμφανίζονται εντός φυσιολογικών ορίων. Επισημαίνεται επίσης ότι η καρδιακή του λειτουργία παραμένει σταθερή, χωρίς προβλήματα από την τοποθέτηση βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

Ο ίδιος ανέφερε ότι καθυστέρησε τη δημοσιοποίηση της ιατρικής του κατάστασης κατά περίπου δύο μήνες, επιδιώκοντας – όπως σημείωσε – να αποτρέψει τη χρήση της πληροφορίας για προπαγανδιστικούς σκοπούς από το Ιράν. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τον Μάρτιο, είχαν διακινηθεί στο διαδίκτυο φήμες περί τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου του.

Σε ανάρτησή του, ο Νετανιάχου ανέφερε: «Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία πράγματα: Πρώτον, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Δεύτερον, βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Τρίτον, είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως».

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου μετά την επέμβαση τον Δεκέμβριο του 2024, οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή αλλοίωση, μικρότερη του ενός εκατοστού, η οποία διαγνώστηκε ως κακοήθης όγκος σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς μεταστάσεις.

Αν και του προτάθηκε αρχικά η επιλογή της παρακολούθησης χωρίς άμεση παρέμβαση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επέλεξε να προχωρήσει σε θεραπεία. «Όταν ενημερώνομαι εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, επιλέγω να τον αντιμετωπίζω άμεσα. Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υποβλήθηκε σε στοχευμένη θεραπεία, η οποία εξάλειψε πλήρως το πρόβλημα.

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

