Politico: Γιατί το μεγαλύτερο εμπόδιο για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο Τραμπ, το μεγάλο «εγώ» του και η τάση να φαίνεται νικητής
Το μεγάλο «εγώ» του Αμερικανού προέδρου ίσως αποτελεί το βασικότερο αγκάθι για συμφωνία - «Δεν αντιλαμβάνεται ότι και η Τεχεράνη χρειάζεται έναν τρόπο να σώσει τα προσχήματα», λέει ανώτερος αξιωματούχος
Η προσπάθεια για μια συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται να σκοντάφτει όχι μόνο στις γεωπολιτικές διαφορές ή στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, αλλά και στον ίδιο τον χαρακτήρα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα τελευταίας ανάλυσης του Politico με τίτλο «Το μεγαλύτερο αγκάθι για μια συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι το εγώ του Τραμπ», στην οποία Αμερικανοί και Άραβες αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι η επιθετική ρητορική και οι δημόσιες προσβολές του Τραμπ προς την Τεχεράνη μπορεί να υπονομεύσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα , το βασικό πρόβλημα στις συνομιλίες δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας, αλλά το κατά πόσο ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να επιτρέψει στην ιρανική ηγεσία να διατηρήσει ένα στοιχειώδες πολιτικό κύρος. Διπλωμάτες και αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δύσκολα θα αποδεχθεί μια συμφωνία αν παρουσιαστεί δημόσια ως πλήρως ηττημένη.
Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η έννοια της αξιοπρέπειας και της δημόσιας εικόνας έχει ιδιαίτερη σημασία στην ιρανική πολιτική κουλτούρα. Για αυτόν τον λόγο, οι συνεχείς δημόσιες επιθέσεις του Τραμπ θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσουν αντίστροφα, ενισχύοντας τη σκληρή στάση της Τεχεράνης αντί να την πιέσουν σε υποχωρήσεις.
Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει Ιρανούς αξιωματούχους «τρελούς» και «ψυχικά άρρωστους», ενώ έχει απειλήσει ακόμη και με την καταστροφή του «ολόκληρου πολιτισμού» του Ιράν. Παράλληλα, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επικρατήσει στη σύγκρουση.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για προσπάθεια διαμόρφωσης ενός προσωρινού οδικού χάρτη. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, απαντά επίσης με επιθετική ρητορική και ειρωνικές αναφορές προς τον Αμερικανό πρόεδρο, σε μια περίοδο όπου το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει εξαιρετικά φορτισμένο.
Στην ανάλυσή του, το Politico υπενθυμίζει ότι η δυσπιστία του Ιράν απέναντι στον Τραμπ παραμένει έντονη από την πρώτη του θητεία, κυρίως μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015 που είχε επιτευχθεί επί προεδρίας Ομπάμα.
Παράλληλα, αρκετοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι οι Ιρανοί ενδέχεται να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα μηνύματα που μεταφέρονται μέσω ιδιωτικών διαύλων επικοινωνίας παρά στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ, θεωρώντας ότι η σκληρή ρητορική αποτελεί μέρος της διαπραγματευτικής πίεσης.
Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που θέτει το Politico παραμένει ανοιχτό: αν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι τελικά διατεθειμένος να αποδεχθεί μια συμφωνία στην οποία και οι δύο πλευρές θα μπορούν να ισχυριστούν ότι βγήκαν κερδισμένες.
«Θέλει το τέλος του πολέμου, αλλά...»Σύμφωνα με την ανάλυση, αρκετοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει τη διαπραγμάτευση περισσότερο ως προσωπική νίκη παρά ως μια ισορροπημένη διπλωματική λύση. Ένας ανώτερος αξιωματούχος χώρας του Κόλπου, που μίλησε ανώνυμα στο Politico, υποστήριξε ότι ο Τραμπ «θέλει απεγνωσμένα να τελειώσει αυτή η σύγκρουση», αλλά δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι και η ιρανική πλευρά χρειάζεται έναν τρόπο να «σώσει τα προσχήματα».
Οι διαπραγματεύσεις και το κλίμα δυσπιστίαςΤην ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ανάλυση, συνεχίζονται παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για ένα πιθανό πλαίσιο συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο εκτεταμένες συνομιλίες το επόμενο διάστημα.
