Ενδείξεις αποκλιμάκωσης στο Ορμούζ: Για χαλάρωση στα ιρανικά λιμάνια με αντάλλαγμα το σταδιακό άνοιγμα των Στενών, μιλά το Al Arabiya

Νέες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, καθώς πηγές που επικαλείται το Al Arabiya
αναφέρουν ότι έχουν επιτευχθεί προκαταρκτικές συνεννοήσεις για χαλάρωση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια με αντάλλαγμα το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο πλευρές φαίνεται να εξετάζουν ένα πλαίσιο σταδιακής αποκλιμάκωσης, με βασικό στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Οι Ιρανοί πρόθυμοι να συνδράμουν τα εγκλωβισμένα πλοία
Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τα ιρανικά λιμάνια είναι έτοιμα να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εμπορικά πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.
Σε ανακοίνωσή του προς τους πλοιάρχους εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν ανέφερε ότι μπορεί να προσφέρει ναυτιλιακές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη, ανεφοδιασμό, ιατρική βοήθεια και προμήθειες συντήρησης.
Το μήνυμα, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA
, διευκρίνιζε ότι όλα τα πλοία που κινούνται στα χωρικά ύδατα της περιοχής — ιδιαίτερα όσα βρίσκονται σε ιρανικά ύδατα ή λιμάνια — μπορούν να επωφεληθούν από υπηρεσίες όπως παροχή καυσίμων, ιατρική φροντίδα και τεχνική συντήρηση.
Η ιρανική ναυτιλιακή αρχή ανακοίνωσε επίσης ότι η ενημέρωση προς τα πλοία θα μεταδίδεται μέσω δικτύων επικοινωνίας και συστημάτων VHF τρεις φορές ημερησίως για διάστημα τριών ημερών.