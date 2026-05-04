Και Έλληνας μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από χανταΐό

Three people have died and a British national is in intensive care following a suspected hantavirus outbreak on a cruise ship in the Atlantic.



Σε εξέλιξη είναι το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο όπου εμφανίστηκαν κρούσματα εκδήλωσης χανταΐου με τρεις μέχρι τώρα θανάτους , ενώ μεταξύ των επιβατών υπάρχει κι ένας Έλληνας, σύμφωνα με τη λίστα επιβατών που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα.Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Oceanwide Expeditions, μεταξύ των 149 συνολικά επιβαινόντων, υπάρχει κι ένας Έλληνας που ταξιδεύει.Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που ταξίδευε από την πόλη Ουσουάια, στην Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, τρεις άνθρωποι που που επέβαιναν σε αυτό, έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση του χανταϊού, ενώ άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα να νοσηλεύεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια στιγμή, παραμένουν τα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε αρχικά και εξαπλώθηκε ο συγκεκριμένος ιός μέσα στο πλοίο.Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν προκύψει ως τώρα, ένα ζευγάρι Ολλανδών – ένας άνδρας 70 ετών και μία γυναίκα 69 ετών – συγκαταλέγονται στους νεκρούς. Ο άνδρας κατέληξε κατά την άφιξη στο νησί Αγία Ελένη, βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό. Η γυναίκα ασθένησε επίσης εν πλω και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου κατέληξε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.Το τρίτο θύμα, ένας άντρας γερμανικής καταγωγής, παραμένει στο πλοίο.Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αυτή τη στιγμή διεξάγονται εργαστηριακές εξετάσεις και επιδημιολογικές έρευνες, ενώ παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα.Στο μεταξύ, ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, σαν επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού. Σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Αφρικής, ασθένησε κατά τη διαδρομή από την Αγία Ελένη προς το νησί της Αναλήψεως και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτική μονάδα υγείας στο Σάντον.Η διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε ότι δύο μέλη του πληρώματος παραμένουν ασθενή και χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Οι ολλανδικές αρχές εξετάζουν, ήδη, τον επαναπατρισμό τους από το πλοίο, το οποίο αντιμετωπίζει «σοβαρή ιατρική κατάσταση», σύμφωνα με την εταιρεία.

Πιθανή μόλυνση πριν την επιβίβαση Στο μεταξύ, επιδημιολόγος που μίλησε στο BBC, εκτίμησε ότι οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, λόγω της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού.



Όπως σημείωσε, είναι σπάνιο να προσβληθούν άνθρωποι από χανταϊό και ακόμη πιο ασυνήθιστο να εμφανιστεί νόσος σε κρουαζιερόπλοιο. Τόνισε ότι όσοι εμφανίζουν συμπτώματα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα σε νοσοκομείο με δυνατότητα εντατικής θεραπείας.



Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διεξοδικής διερεύνησης της υπόθεσης, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί.



Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά, Ντέιβιντ Σάφρονετς, ανέφερε στο BBC ότι δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα ή εμβόλια για την αντιμετώπιση του χανταϊού.





Όπως εξήγησε, η θεραπεία περιορίζεται κυρίως σε υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή στην έγκαιρη διάγνωση, την άμεση ιατρική παρέμβαση και τη νοσηλεία σε κατάλληλες μονάδες.



«Δεν υπάρχουν προς το παρόν συγκεκριμένες ιατρικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου», κατέληξε.



Τι είναι ο χανταϊός Ο χανταϊός αναφέρεται σε ένα στέλεχος ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά και μεταδίδονται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών. Οι λοιμώξεις συμβαίνουν συνήθως όταν ο ιός μεταδίδεται με τον αέρα από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός θα μπορούσε επίσης να μεταδοθεί και μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών τρωκτικών. Στη Βόρεια Αμερική, το ποντίκι περόμυσκος (deer mice) είναι ο πιο κοινός φορέας, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.



Δύο είναι οι σοβαρές ασθένειες που θα μπορούσε να προκαλέσει ο χανταϊός. Η πρώτη, το πνευμονικό σύνδρομο του ιού Hantavirus – το πιο κοινό στέλεχος στις ΗΠΑ. Τα συμπτώματα συχνά ξεκινούν με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ακολουθούμενα από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη και κοιλιακές ενοχλήσεις. Εάν αναπτυχθούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 38%, σύμφωνα με το CDC.



Η δεύτερη ασθένεια είναι ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο, μια πιο σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά.



Μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.