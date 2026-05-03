Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα του χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

Άλλο ένα άτομο νοσηλεύεται στην εντατική σε νοσκομείο στη Νότια Αφρική

πιθανή επιδημία χανταϊού (hantavirus), μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά, σε



«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό και παρέχει υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από hantavirus και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα.



ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική», τόνισε ο Οργανισμός προς το Γαλλικό Πρακτορείο.



Το κρουαζιερόπλοιο, το MV Hondius, απέπλευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Σήμερα, Κυριακή, εντοπίστηκε ακριβώς έξω από το λιμάνι της Πράια, της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ανέφεραν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.



Ένας 69χρονος Βρετανός, νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με τις νοτιοαφρικανικές Αρχές.







«Διεξοδικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ τους περαιτέρω εργαστηριακών αναλύσεων και επιδημιολογικών ερευνών. Παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα. Η αλληλούχιση του ιού βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Οργανισμός.



Σύμφωνα με μια πηγή, ένα ζευγάρι Ολλανδών είναι μεταξύ των τριών νεκρών. Το τρίτο θύμα πιστεύεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλοίο.



Κλείσιμο 70χρονος επιβάτης της κρουαζιέρας ήταν ο πρώτος που εμφάνισε συμπτώματα. Πέθανε στο πλοίο και η σορός του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Αγίας Ελένης, βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό.



Η 69χρονη σύζυγός του αρρώστησε και αυτή στο πλοίο και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ, ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι δεν είναι γνωστή ακόμη οι εθνικότητες των θυμάτων.



Σύμφωνα με μια πηγή που δεν κατονομάζεται, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να καθοριστεί αν δύο ακόμη άτομα ασθενείς θα τεθούν σε απομόνωση σε νοσοκομείο του Πράσινου Ακρωτηρίου, και μετά το πλοίο να μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά, ταξίδι δύο ή τριών ημερών.



Ο ΠΟΥ, από την πλευρά του, αναφέρει ότι «διευκολύνει τον συντονισμό» μεταξύ των χωρών και των χειριστών του πλοίου, ώστε να «οργανώσει την μεταφορά δύο επιβατών που εμφανίζουν συμπτώματα».



Το MV Hondius μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 170 επιβάτες και έχει περίπου 70 μέλη πληρώματος.





Τι είναι ο χανταϊός Ο χανταϊός αναφέρεται σε ένα στέλεχος ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά και μεταδίδονται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών. Οι λοιμώξεις συμβαίνουν συνήθως όταν ο ιός μεταδίδεται με τον αέρα από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός θα μπορούσε επίσης να μεταδοθεί και μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών τρωκτικών. Στη Βόρεια Αμερική, το ποντίκι περόμυσκος (deer mice) είναι ο πιο κοινός φορέας, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.



Δύο είναι οι σοβαρές ασθένειες που θα μπορούσε να προκαλέσει ο χανταϊός. Η πρώτη, το πνευμονικό σύνδρομο του ιού Hantavirus – το πιο κοινό στέλεχος στις ΗΠΑ. Τα συμπτώματα συχνά ξεκινούν με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ακολουθούμενα από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη και κοιλιακές ενοχλήσεις. Εάν αναπτυχθούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 38%, σύμφωνα με το CDC.



Η δεύτερη ασθένεια είναι ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο, μια πιο σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά.



Μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.