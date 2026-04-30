Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Κέμπεν στην Ολλανδία λόγω πυρκαγιάς κοντά σε στρατιωτικό κέντρο
ΚΟΣΜΟΣ
Ολλανδία Φωτιά Αεροδρόμιο

Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Κέμπεν στην Ολλανδία λόγω πυρκαγιάς κοντά σε στρατιωτικό κέντρο

Σε εξέλιξη έρευνα για διαδοχικές πυρκαγιές εν μέσω έντονης ξηρασίας στη χώρα

Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Κέμπεν στην Ολλανδία λόγω πυρκαγιάς κοντά σε στρατιωτικό κέντρο
Οι ολλανδικές αρχές εκκένωσαν σήμερα ένα αεροδρόμιο στην νότια Ολλανδία μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά σε κέντρο εκπαίδευσης του στρατού ανέφεραν αξιωματούχοι. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς πυρκαγιών που σημειώνονται εν μέσω συνθηκών ξηρασίας στην χώρα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Λίμπουργκ. Το αεροδρόμιο Κέμπεν είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας. 

Περίπου 40 χιλιόμετρα προς τα ανατολικά, κοντά στα γερμανο-ολλανδικά σύνορα, εκδηλώθηκε επίσης μία ακόμη πυρκαγιά κοντά σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης. Χθες Τετάρτη, αναφέρθηκε μια άλλη πυρκαγιά κοντά σε στρατιωτικό χώρο εκπαίδευσης στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Εκπρόσωπος της εθνικής χωροφυλακής Marechaussee δήλωσε ότι διερευνά την αιτία των πυρκαγιών. Ο ίδιος προσέθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει σύνδεση μεταξύ των τριών πυρκαγιών και των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα στις τοποθεσίες όταν ξεκίνησαν οι πυρκαγιές.



Στην Ολλανδία δεν έχουν σημειωθεί σχεδόν καθόλου βροχοπτώσεις εδώ και εβδομάδες, καθιστώντας τον φετινό Απρίλιο έναν από τους ξηρότερους μήνες που έχουν καταγραφεί με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης