Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Κέμπεν στην Ολλανδία λόγω πυρκαγιάς κοντά σε στρατιωτικό κέντρο
Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Κέμπεν στην Ολλανδία λόγω πυρκαγιάς κοντά σε στρατιωτικό κέντρο
Σε εξέλιξη έρευνα για διαδοχικές πυρκαγιές εν μέσω έντονης ξηρασίας στη χώρα
Οι ολλανδικές αρχές εκκένωσαν σήμερα ένα αεροδρόμιο στην νότια Ολλανδία μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά σε κέντρο εκπαίδευσης του στρατού ανέφεραν αξιωματούχοι. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς πυρκαγιών που σημειώνονται εν μέσω συνθηκών ξηρασίας στην χώρα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Λίμπουργκ. Το αεροδρόμιο Κέμπεν είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας.
Περίπου 40 χιλιόμετρα προς τα ανατολικά, κοντά στα γερμανο-ολλανδικά σύνορα, εκδηλώθηκε επίσης μία ακόμη πυρκαγιά κοντά σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης. Χθες Τετάρτη, αναφέρθηκε μια άλλη πυρκαγιά κοντά σε στρατιωτικό χώρο εκπαίδευσης στο βόρειο τμήμα της χώρας.
Εκπρόσωπος της εθνικής χωροφυλακής Marechaussee δήλωσε ότι διερευνά την αιτία των πυρκαγιών. Ο ίδιος προσέθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει σύνδεση μεταξύ των τριών πυρκαγιών και των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα στις τοποθεσίες όταν ξεκίνησαν οι πυρκαγιές.
Στην Ολλανδία δεν έχουν σημειωθεί σχεδόν καθόλου βροχοπτώσεις εδώ και εβδομάδες, καθιστώντας τον φετινό Απρίλιο έναν από τους ξηρότερους μήνες που έχουν καταγραφεί με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Λίμπουργκ. Το αεροδρόμιο Κέμπεν είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας.
A2 184,6 alpha en Charlie afritten #Budel beiden afgesloten wegens grote brand nabij Kempen Airport. Momenteel wordt het AZC Budel ontruimd vanwege de natuurbrand @rws pic.twitter.com/H9Bs10AHK0— Weginspecteur Robert (@wis_robertvdA) April 30, 2026
Εκπρόσωπος της εθνικής χωροφυλακής Marechaussee δήλωσε ότι διερευνά την αιτία των πυρκαγιών. Ο ίδιος προσέθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει σύνδεση μεταξύ των τριών πυρκαγιών και των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα στις τοποθεσίες όταν ξεκίνησαν οι πυρκαγιές.
Forse brandweerinzet en #GRIP2 bij brand bij de Geuzendijk, Weert. NL-Alert ivm de rook richting gemeente Budel (Brabant Zuidoost).— Aart van Oosten (@yellow_flame) April 30, 2026
Vliegveld Kempen airport wordt ontruimd.
Στην Ολλανδία δεν έχουν σημειωθεί σχεδόν καθόλου βροχοπτώσεις εδώ και εβδομάδες, καθιστώντας τον φετινό Απρίλιο έναν από τους ξηρότερους μήνες που έχουν καταγραφεί με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
