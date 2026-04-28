Ο Ζελένσκι απειλεί το Ισραήλ με κυρώσεις για την αγορά κλεμμένων από τη Ρωσία ουκρανικών σιτηρών
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Σιτηρά

«Η Ρωσία κατάσχει σιτηρά από τα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και οργανώνει το εμπόριό της μέσω προσώπων που συνδέονται με τους κατακτητές. Τέτοια σχέδια παραβιάζουν τους νόμους του ίδιου του Ισραήλ», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

18 ΣΧΟΛΙΑ
Η αγορά από το Ισραήλ σιτηρών από κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος, το οποίο έχει «κλαπεί» από τη Ρωσία, «δεν μπορεί να είναι νόμιμη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πρόσθεσε ότι το Κίεβο προετοιμάζει κυρώσεις εις βάρος όσων επιχειρούν να επωφεληθούν από αυτό.

«Ένα ακόμη πλοίο που μεταφέρει τέτοια σιτηρά έχει φθάσει σε λιμάνι του Ισραήλ και ετοιμάζεται να ξεφορτώσει. Αυτή δεν είναι και δεν μπορεί να είναι νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.



«Οι ισραηλινές αρχές δεν μπορούν να μη γνωρίζουν ποια πλοία φθάνουν στα λιμάνια της χώρας και τι φορτίο μεταφέρουν», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε χθες ότι κλήθηκε στο υπουργείο του ο πρεσβευτής του Ισραήλ επειδή το Ισραήλ επέτρεψε να εισέλθουν στο έδαφός του φορτία σιτηρών από τα υπό ρωσική κατοχή ουκρανικά εδάφη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ είπε στο Σιμπίχα ότι η Ουκρανία δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι τα σιτηρά είναι «κλεμμένα».

Το Κίεβο θεωρεί ότι όλα τα σιτηρά που παρήχθησαν στις τέσσερις περιφέρειες τις οποίες η Ρωσία διεκδικεί ως δικές της από το 2022 που εισέβαλε στην Ουκρανία καθώς και την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, ότι έχουν κλαπεί από τη Μόσχα.

Η Ρωσία αναφέρεται στις τέσσερις περιφέρειες χαρακτηρίζοντάς τες "νέα εδάφη", αλλά ακόμη αναγνωρίζονται διεθνώς ως ουκρανικές.

«Η Ρωσία κατάσχει συστηματικά σιτηρά από τα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και οργανώνει το εμπόριό της μέσω προσώπων που συνδέονται με τους κατακτητές. Τέτοια σχέδια παραβιάζουν τους νόμους του ίδιου του Κράτους του Ισραήλ», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία αναμένει σεβασμό από το Ισραήλ και να απόσχει από ενέργειες που υπονομεύουν τις διμερείς σχέσεις.
Thema Insights

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

