Διπλωματικό ρήγμα στις σχέσεις Ουκρανίας - Ισραήλ: Το Κίεβο κατηγορεί την Ιερουσαλήμ πως δέχεται κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά
Τουλάχιστον τέσσερα ρωσικά πλοία έχουν μεταφέρει στο Ισραήλ σιτηρά από τα ουκρανικά κατεχόμενα από τις αρχές του έτους - Απειλεί με κυρώσεις ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαθαίνει η κρίση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Ουκρανίας, με το Κίεβο να καλεί σε εξηγήσεις τον Ισραηλινό πρέσβη, σε μια κίνηση επίσημης διαμαρτυρίας.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά από δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ και του Ουκρανού ομολόγου του, Αντρίι Σιμπίχα, με αφορμή τις καταγγελίες της Ουκρανίας ότι το Ισραήλ φέρεται να παραλαμβάνει πλοία με σιτάρι που έχει «κλέψει» η Ρωσία από κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές.

Ο Σιμπίχα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί το παράνομο εμπόριο της Ρωσίας με κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά να πλήξει τις διμερείς σχέσεις», εκφράζοντας παράλληλα δυσφορία για την «έλλειψη κατάλληλης αντίδρασης» από το Ισραήλ σε ένα, όπως το χαρακτήρισε, «νόμιμο αίτημα» της Ουκρανίας. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η αποδοχή τέτοιων φορτίων θα επιφέρει περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων, επιβεβαιώνοντας ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για να «υποβάλει επίσημη διαμαρτυρία και να απαιτήσει τα κατάλληλα μέτρα».



Απαντώντας, ο Σάαρ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να στηρίζουν τους ουκρανικούς ισχυρισμούς, κατηγορώντας την ουκρανική πλευρά ότι προσέφυγε πρόωρα στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς να εξαντλήσει τις διπλωματικές διαδικασίες. «Το θέμα θα εξεταστεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι διπλωματικές σχέσεις, ιδιαίτερα μεταξύ φιλικών χωρών, δεν διαχειρίζονται μέσω Twitter ή των ΜΜΕ».


Απειλεί με κυρώσεις ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιτρέπει την είσοδο «κλεμμένων» ουκρανικών σιτηρών στα λιμάνια του, προειδοποιώντας ότι το Κίεβο ετοιμάζει κυρώσεις εναντίον όσων εμπλέκονται σε αυτή τη συναλλαγή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι «ένα ακόμη πλοίο που μεταφέρει τέτοια σιτηρά έφτασε σε λιμάνι του Ισραήλ και ετοιμάζεται να εκφορτώσει», προσθέτοντας ότι «δεν είναι – και δεν μπορεί να είναι – νόμιμη εμπορική δραστηριότητα», προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές αρχές «δεν μπορεί να αγνοούν ποια πλοία φτάνουν… και τι φορτίο μεταφέρουν».



Τουλάχιστον τέσσερα ρωσικά πλοία έχουν μεταφέρει στο Ισραήλ σιτηρά από τα ουκρανικά κατεχόμενα

Σύμφωνα με έρευνα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, τουλάχιστον τέσσερα ρωσικά πλοία έχουν φτάσει στο Ισραήλ από τις αρχές του έτους, μεταφέροντας σιτηρά που προέρχονται από ουκρανικές περιοχές υπό ρωσική κατοχή. Η ένταση εντάθηκε περαιτέρω με την άφιξη του πλοίου Panormitis στο λιμάνι της Χάιφα, γεγονός που, σύμφωνα με ανώτερη ουκρανική διπλωματική πηγή, ενδέχεται να οδηγήσει σε «σοβαρή κρίση» στις σχέσεις των δύο χωρών.



«Εάν το πλοίο αυτό και το φορτίο του δεν απορριφθούν, διατηρούμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε πλήρες φάσμα διπλωματικών και νομικών ενεργειών σε διεθνές επίπεδο», προειδοποίησε η ίδια πηγή.

Η δυσαρέσκεια της Ουκρανίας απέναντι στο Ισραήλ δεν είναι νέα και συνδέεται με τη στάση της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στη ρωσική εισβολή. Στο Κίεβο επικρατεί απογοήτευση και για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν προσκλήθηκε στο Ισραήλ κατά την πρόσφατη περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου, αλλά και για την έλλειψη επικοινωνίας με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν προσκλήθηκε στο Ισραήλ. Η Ουκρανία θα μπορούσε να μοιραστεί την εμπειρία της στον πόλεμο με drones και στο σύγχρονο πεδίο μάχης», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος στο N12, προσθέτοντας ότι η ισραηλινή ηγεσία γνώριζε εκ των προτέρων το πρόγραμμα του Ζελένσκι αλλά δεν υπήρξε ούτε τηλεφωνική επικοινωνία.

«Το πρόβλημα ξεκινά από την κορυφή. Δεν καταλαβαίνουμε τη στάση αυτή. Ίσως σχετίζεται με την Ουάσιγκτον ή με τις ισορροπίες που προσπαθεί να κρατήσει το Ισραήλ με τη Ρωσία», κατέληξε.
