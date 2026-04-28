Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την ηγεσία του Fidesz ανακοίνωσε ο Όρμπαν μετά την εκλογική ήττα
Ανέλαβε την «πλήρη ευθύνη» για το εκλογικό αποτέλεσμα και δήλωσε ότι η Δεξιά στην Ουγγαρία χρειάζεται «πλήρη ανανέωση»

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προσφέρθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού του δεξιού κόμματός του Fidesz, αλλά το συνέδριο του κόμματος τον Ιούνιο θα αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την παραίτησή του, δήλωσε βουλευτής του Fidesz σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, τερματίζοντας την 16χρονη διακυβέρνηση της χώρας από τον εθνικιστή Όρμπαν, επιφέροντας εσωκομματικούς τριγμούς και εκκλήσεις για αλλαγή εντός του Fidesz.



Το Fidesz θα ψηφίσει για νέα ηγεσία του κόμματος στο συνέδριο της 13ης Ιουνίου, δήλωσε ο βουλευτής Έρικ Μπάνκι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI.

Το Fidesz δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Όρμπαν δεν έκανε δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης μετά τη συνεδρίαση του κόμματός του σήμερα, ούτε έκανε κάποια ανάρτηση στον ισότοπό του στο Facebook.

Μετά τις εκλογές, ο Όρμπαν δήλωσε στο ακροδεξιό κανάλι YouTube Patriota στις 16 Απριλίου ότι ως πρόεδρος του Fidesz αναλαμβάνει την «πλήρη ευθύνη» για την ήττα του κόμματός του και ότι η δεξιά της Ουγγαρίας χρειάζεται «πλήρη ανανέωση».

Το Σάββατο, ο ίδιος είπε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook ότι θα «παραδώσει» την έδρα του ως βουλευτής του Fidesz.

«Τώρα είμαι απαραίτητος όχι στο κοινοβούλιο αλλά στην αναδιοργάνωση της δεξιάς», δήλωσε ο Όρμπαν, ο οποίος υπήρξε στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και είχε επίσης την υποστήριξή του πριν από τις εκλογές όπως και την υποστήριξη ακροδεξιών αρχηγών κομμάτων στην Ευρώπη.

Επίσης το Σάββατο ο απερχόμενος πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ηγετική ομάδα του Fidesz θέλει να παραμείνει αρχηγός του κόμματος και ότι είναι «έτοιμος για την αποστολή» αυτή αν το συνέδριο του Ιουνίου αποφασίσει την παραμονή του στην αρχηγία του κόμματος.

