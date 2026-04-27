Ο Τραμπ συζήτησε τη νέα πρόταση του Ιράν με τους συμβούλους του
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε σήμερα μια νέα ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τους κορυφαίους συμβούλους του σε θέματα εθνικής ασφαλείας, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η Λέβιτ δεν εξέφρασε άποψη για την πρόταση, με βάση την οποία τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν και η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα μετατεθεί για αργότερα. Είπε όμως ότι τα αιτήματα του Τραμπ παραμένουν τα ίδια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ανοίξει το Ορμούζ και να παραδώσει το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

«Δεν θα έλεγα ότι την σκέφτονται. Θα έλεγα μόνο ότι έγινε μια συζήτηση σήμερα το πρωί, για την οποία δεν θέλω να μιλήσω. Θα τα ακούσετε απευθείας από τον πρόεδρο, είμαι βέβαιη», πρόσθεσε.
