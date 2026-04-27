Σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω POS και e-commerce που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τα έσοδά τους άμεσα διαθέσιμα.
IDF: Καταστρέψαμε σήραγγες 14 χλμ της Χαμάς στα βόρεια της Γάζας
Παράλληλα προχώρησαν στην εξουδετέρωση περίπου 70 ενόπλων που παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας
Σε ενημέρωση σχετικά με τις εκτεταμένες επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας προχώρησαν οι IDF, οι οποίες, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, οδήγησαν στην καταστροφή υπόγειων σηράγγων της Χαμάς συνολικού μήκους περίπου 14 χιλιομέτρων.
Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, οι σήραγγες εντοπίστηκαν στην πλευρά που βρίσκεται πλησίον της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, με ιδιαίτερη συγκέντρωση στην περιοχή Μπέιτ Χανούν.
Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δυνάμεις της Βόρειας Ταξιαρχίας της Μεραρχίας Γάζας, που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, προχώρησαν στην εξουδετέρωση περίπου 70 ενόπλων.
Σύμφωνα με τους IDF, τα άτομα αυτά παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας και κρίθηκαν ως απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα