Απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Στάρμερ

Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί έως το τέλος του έτους, με την απαγόρευση να τίθεται σε εφαρμογή την επόμενη άνοιξη - Η κίνηση θα φέρει «πραγματική αλλαγή για τα παιδιά μας», είπε ο Στάρμερ