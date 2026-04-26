Ένας νεκρός από επιδρομή με drones στην Κριμαία
Ένας νεκρός από επιδρομή με drones στην Κριμαία
Καταρρίφθηκαν 43 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές – Τραυματίες και υλικές ζημιές στη Σεβαστούπολη
Αεροπορική επιδρομή στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους τρεις στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι στη χερσόνησο της Κριμαίας, προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες αξιωματούχος διορισμένος από τη Μόσχα.
«Συνολικά, 43 drones καταρρίφθηκαν, Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα», ανέφερε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.
Διευκρίνισε ότι «άνδρας γεννημένος το 1983» σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε όχημα και άλλοι τρεις άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.
Αναφέρθηκε ακόμη σε υλικές ζημιές, ιδιαίτερα σε σχολή χορού και διάφορα σπίτια στην πόλη, που έχει πάνω από μισό εκατομμύριο κατοίκους κι αποτελεί ιστορική βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.
Σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην επικράτεια της χώρας τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, ο στρατός της Ουκρανίας στέλνει κάθε νύχτα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα να πλήξουν στόχους στη Ρωσία, ιδίως ενεργειακές υποδομές.
Χθες Σάββατο, οι αρχές της Ουκρανίας έκαναν λόγο για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς στη βιομηχανική πόλη Ντνίπρο, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, η οποία υπέστη ρωσικές επιθέσεις κατά κύματα για «πάνω από 20 ώρες».
«Συνολικά, 43 drones καταρρίφθηκαν, Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα», ανέφερε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.
Διευκρίνισε ότι «άνδρας γεννημένος το 1983» σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε όχημα και άλλοι τρεις άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.
A massive Ukrainian drone attack on Crimea/Sevastopol tonight. — World Source News (@Worldsource24) April 25, 2026
Αναφέρθηκε ακόμη σε υλικές ζημιές, ιδιαίτερα σε σχολή χορού και διάφορα σπίτια στην πόλη, που έχει πάνω από μισό εκατομμύριο κατοίκους κι αποτελεί ιστορική βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.
Σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην επικράτεια της χώρας τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, ο στρατός της Ουκρανίας στέλνει κάθε νύχτα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα να πλήξουν στόχους στη Ρωσία, ιδίως ενεργειακές υποδομές.
Χθες Σάββατο, οι αρχές της Ουκρανίας έκαναν λόγο για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς στη βιομηχανική πόλη Ντνίπρο, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, η οποία υπέστη ρωσικές επιθέσεις κατά κύματα για «πάνω από 20 ώρες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα