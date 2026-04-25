Η Τουρκία θα μπορούσε να συμμετάσχει στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Φιντάν
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ μιλά για «ανθρωπιστικό καθήκον» και εκφράζει επιφυλάξεις σε περίπτωση επανέναρξης συγκρούσεων
Το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ άφησε ανοιχτό ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, μιλώντας την Παρασκευή στο Λονδίνο, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα εξετάζει θετικά, σε επίπεδο αρχής, τη συμμετοχή της σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στο Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ενέργεια που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ανθρωπιστικό πλαίσιο.
Όπως ανέφερε σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λονδίνο, μετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να συγκροτηθεί μια διεθνής τεχνική ομάδα η οποία θα αναλάβει το έργο της αποναρκοθέτησης στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η Τουρκία «δεν θα είχε κανένα πρόβλημα» να συμμετάσχει στις σχετικές επιχειρήσεις, εφόσον αυτές υλοποιηθούν στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει ότι η στάση της Άγκυρας θα επανεξεταστεί σε περίπτωση που η τεχνική αυτή συμμαχία μετατραπεί σε μέρος μιας νέας σύγκρουσης.
Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εκτιμώντας ότι τα σχετικά ζητήματα ενδέχεται να επιλυθούν στον επόμενο γύρο συνομιλιών που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Πακιστάν.
