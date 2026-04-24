Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε νέα επίθεση τζιχαντιστών
Τζιχαντιστές σκότωσαν τουλάχιστον 17 ανθρώπους κοντά σε πόλη της βορειοανατολικής Νιγηρίας καθώς μάζευαν ξύλα για θέρμανση, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο αυτόπτες μάρτυρες και παραστρατιωτική οργάνωση που συμμετέχει στον αντιτζιχαντιστικό αγώνα.

Η πόλη Γκουόζα, στην πολιτεία Μπόρνο, παραμένει υπό την απειλή τζιχαντιστών που βρίσκονται αποσυρμένοι σε κρησφύγετα σε κοντινά βουνά, παρά την ανάπτυξη στρατευμάτων στην περιοχή και την ανακατάληψή της από τις ένοπλες δυνάμεις το 2015, έπειτα από την κατάληψη μεγάλων τομέων από την Μπόκο Χαράμ.

Τους τελευταίους μήνες, η οργάνωση αυτή και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), αντίπαλη παράταξη που γεννήθηκε όταν η Μπόκο Χαράμ διασπάστηκε, κλιμακώνουν τις επιθέσεις στη βορειοανατολική Νιγηρία, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο στρατιωτικές βάσεις, αλλά και χωριά. Οι ενέργειές τους είχαν πολλά θύματα, τόσο στις τάξεις του στρατού όσο και σε αυτές των αμάχων. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν δυο στρατηγοί.

Η εξέγερση των τζιχαντιστών, που σπαράσσει τη Νιγηρία εδώ και 17 χρόνια, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους κι έχει αναγκάσει άλλους περίπου 2 εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με--μάλλον υποτιμημένους--αριθμούς του ΟΗΕ.

«Εγώ και δυο αδερφές μου πήγαμε σε θαμνότοπο νωρίς το πρωί για να μαζέψουμε ξύλα και να δουλέψουμε στα χωράφια μας», είπε στο AFP η Ρακίγια Αχμάντου, 48 ετών. Αλλά «πέσαμε σε ενέδρα», πρόσθεσε.

Ο Άμπα Κάου Σέχου Τίμτα, πρόεδρος της κοινότητας στην Γκουόζα, έκανε λόγο για 17 νεκρούς στη χθεσινή επίθεση.

Ο Μπάλα Χαμίντ μέλος οργάνωσης άμυνας πολιτών που μάχεται εναντίον των τζιχαντιστών, έδωσε βαρύτερο απολογισμό, μίλησε για 20 πτώματα.

«Αυτή είναι η περίοδος που οι αγρότες κάνουν προετοιμασία για την εποχή της σποράς», πριν από τις εποχικές βροχές, εξήγησε. «Δυστυχώς, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν από την ευκαιρία κι έστησαν ενέδρα σε κατοίκους», πρόσθεσε.

Ο Ίσα Μπουκάρ, άλλος κάτοικος, είπε πως δυο αδελφοί του και η μικρότερη αδελφή της συζύγου του σκοτώθηκαν από τα πυρά των τζιχαντιστών. «Άκουσα πυροβολισμούς καθώς πηγαίναμε να καθαρίσουμε τα χωράφια μας και να μαζέψουμε ξύλα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αιματηρές επιθέσεις των τζιχαντιστών συνεχίζονται παρότι ο στρατός της Νιγηρίας ανακοίνωσε πως διεξήγαγε σειρά επιτυχημένων, κατ’ αυτόν, επιχειρήσεων τις τελευταίες ημέρες.

Διαβεβαίωσε ότι 30 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη γύρω από τη λίμνη Τσαντ.

Σε άλλον τομέα της πολιτείας Μπόρνο, ανέφερε πως «απώθησε επιτυχώς συντονισμένες επιθέσεις τρομοκρατών» εναντίον τριών κοινοτήτων την Τρίτη.
