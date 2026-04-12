Τουλάχιστον 100 οι νεκροί από λάθος χτύπημα της αεροπορίας σε τοπική αγορά στη Νιγηρία
Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η επιχείρηση στόχευε θέσεις της εξτρεμιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στη βορειοανατολική Νιγηρία, όταν αεροπορική επιχείρηση που είχε στόχο ένοπλες τζιχαντιστικές ομάδες κατέληξε να πλήξει τοπική αγορά, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επιδρομή σημειώθηκε σε χωριό της πολιτείας Γιόμπε, κοντά στα σύνορα με την Μπόρνο, περιοχή που αποτελεί επί χρόνια επίκεντρο της δράσης τζιχαντιστών.
Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι, βάσει μαρτυριών επιζώντων, ο αριθμός των θυμάτων ξεπερνά τους 100, ενώ πολλοί ακόμη έχουν τραυματιστεί. Όπως επισημαίνεται, το πλήγμα σημειώθηκε την ώρα που πολίτες βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στην εβδομαδιαία αγορά της περιοχής.
Εκπρόσωποι της Διεθνής Αμνηστία δήλωσαν ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με ανθρώπους στην περιοχή, καθώς και με νοσοκομειακές αρχές, προκειμένου να καταγράψουν την πλήρη έκταση της τραγωδίας.
Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις σοβαρές επιπτώσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περιοχές όπου δρουν ένοπλες ομάδες, με τον άμαχο πληθυσμό να πληρώνει βαρύ τίμημα.
Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η επιχείρηση στόχευε θέσεις της εξτρεμιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, ωστόσο παραδέχθηκαν ότι επηρεάστηκαν και άμαχοι που βρίσκονταν στο σημείο.
Air Force Airstrike in Nigeria Leaves at Least 100 Civilians Dead, Officials Confirm Misfire
