Έρευνα για χειραγώγηση στοιχημάτων με πιστολάκι για τα μαλλιά στην Γαλλία
Το ποντάρισμα στις θερμοκρασίες και η χειραγώγηση

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν μια πιθανή παραβίαση της εθνικής μετεωρολογικής υποδομής, μετά από ασυνήθιστες αυξήσεις θερμοκρασίας που συνέπεσαν με υψηλά κέρδη σε στοιχήματα .

Η κρατική υπηρεσία Météo-France έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει αν οι αισθητήρες της έγιναν στόχος φυσικής ή ψηφιακής παρέμβασης, με στόχο τη χειραγώγηση δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκκαθάριση στοιχημάτων στην πλατφόρμα Polymarket. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν καταγραφές απότομων αυξήσεων θερμοκρασίας που έφτασαν ακόμα και τους 4 βαθμούς Κέλσιου, οι οποίες ενεργοποίησαν πληρωμές στην πλατφόρμα.

Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο η ακρίβεια των επιτυχημένων αυτών στοιχημάτων υποδηλώνει άμεση πρόσβαση ή χειραγώγηση στα δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκκαθάριση των στοιχημάτων από την Polymarket για το Παρίσι βασιζόταν σε έναν μόνο αισθητήρα της Météo-France, κοντά στο Αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ. Στις 6 Απριλίου, η θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 4 βαθμούς μέσα σε 12 λεπτά, ξεπερνώντας τους 22°C, παρά το γεγονός ότι άλλες μετρήσεις στην περιοχή έδειχναν χαμηλότερες τιμές.

Την ίδια ημέρα, ένας χρήστης της Polymarket είχε στοιχηματίσει «επιθετικά» σε θερμοκρασίες άνω των 21°C, αποκομίζοντας κέρδη σχεδόν 30.000 ευρώ, ενώ η επικρατούσα πρόβλεψη ήταν κοντά στους 18°C. Παρόμοια ανωμαλία στις θερμοκρασίες καταγράφηκε και στις 19 Απριλίου, ενισχύοντας τις υποψίες ότι υπήρχε χειραγώγηση.

Την ίδια ώρα κυκλοφορούν φήμες ότι η ένδειξη θερμοκρασίας ενδέχεται να αλλοιώθηκε ακόμη και με απλό μέσο, όπως ένα πιστολάκι για τα μαλλιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η Météo-France ανακοίνωσε ότι υπέβαλε μήνυση στη εταιρεία φύλαξης του Ρουασί για «αλλοίωση της λειτουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων». Από την πλευρά της, η Polymarket ανέστειλε τη χρήση του συγκεκριμένου αισθητήρα, μεταφέροντας το σημείο αναφοράς σε μετεωρολογικό σταθμό στο Αεροδρόμιο Παρίσι-Λε Μπουργκέ. Ωστόσο, δεν ακύρωσε τα ήδη πληρωμένα στοιχήματα, αφήνοντας τα αποτελέσματα ως έχουν.


Αποκεντρωμένα oracles στο επίκεντρο

Το περιστατικό αναδεικνύει τις αδυναμίες των λεγόμενων «oracles», των μηχανισμών που μεταφέρουν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο. Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, ο όρος αφορά εφαρμογές που συνδέουν δεδομένα εκτός blockchain (off-chain) με έξυπνα συμβόλαια (smart contracts).Σε πλατφόρμες όπως η Polymarket, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την αυτόματη εκκαθάριση στοιχημάτων.

Εάν η πρωτογενής πηγή αλλοιωθεί, δεν υπάρχει εσωτερικός μηχανισμός επαλήθευσης, ενώ ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας των αγορών δυσχεραίνει τον εντοπισμό και τη δέσμευση κεφαλαίων.

Η υπόθεση θεωρείται ενδεικτική ενός αναδυόμενου πεδίου οικονομικού εγκλήματος, όπου η χειραγώγηση φυσικών δεδομένων αξιοποιείται για την εκμετάλλευση αυτοματοποιημένων αγορών πρόβλεψης.

