«Me at the Zoo»: Πριν από 21 χρόνια ακριβώς αναρτήθηκε το πρώτο βίντεο στο YouTube
Το βίντεο «Me at the Zoo» αναρτήθηκε στις 23 Απριλίου περίπου στις 08:30 το πρωί στις ΗΠΑ και «δημιουργός» ήταν ένας εκ των ιδρυτών της πλατφόρμας
Στις 23 Απρίλιου 2005 περίπου στις 08:30 το πρωί ξεκίνησε να γράφεται ιντερνετική ιστορία καθώς αναρτήθηκε το πρώτο βίντεο στο YouTube και είχε διάρκεια μόλις 18 δευτερόλεπτα.
Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2005, ένας από τους ιδρυτές του YouTube, ο Τζαγουίντ Καρίμ ανέβασε ένα σύντομο βίντεο με τίτλο «Me at the Zoo» (Εγώ στο Ζωολογικό Πάρκο).
Στο βίντεο εμφανιζόταν να στέκεται μπροστά από ελέφαντες στο ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, μιλώντας ανέμελα για τις προβοσκίδες τους. Χωρίς μοντάζ. Χωρίς σενάριο. Απλώς πάτησε το κουμπί της ανάρτησης. Αυτό το κλιπ 18 δευτερολέπτων έγινε το πρώτο βίντεο που αναρτήθηκε ποτέ στο YouTube.
Δεν έγινε viral. Αλλά έδειξε πόσο εύκολο ήταν να μοιράζεσαι βίντεο στο διαδίκτυο σε μια εποχή που δεν θεωρούνταν δεδομένο κάτι τέτοιο.
Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η απλή αρχή βοήθησε το YouTube να εξελιχθεί στην μεγαλύτερη πλατφόρμα βίντεο στον κόσμο, με πάνω από 2 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες σήμερα.
To συγκεκριμένο βίντεο έχει πλέον 388 εκατομμύρια προβολές, ενώ ο Τζαγουίντ Καρίμ έχει πάνω από 6 εκατομμύρια subscribers.
