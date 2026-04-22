Η κυβέρνηση Μάγιαρ θα ανοίξει τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας της Ουγγαρίας επί κομμουνισμού
Σε αντίθεση με την Πολωνία ή την Τσεχία, τα ονόματα των κρυφών συνεργατών των Αρχών δεν έγιναν γνωστά, αν και λίγα είχαν διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης
Τα ιστορικά αρχεία της μυστικής αστυνομίας κατά την κομμουνιστική περίοδο θα ανοίξει η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, σύμφωνα με τον άνθρωπο που θα αναλάβει προσωπάρχης του Πίτερ Μάγιαρ.
Ο νικητής των βουλευτικών εκλογών αναμένεται να ορκιστεί πρωθυπουργός στις 9 Μαΐου.
Ο Μπάλιντ Ρουφ, που είναι υποψήφιος να αναλάβει επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου, είπε στον ενημερωτικό ιστότοπο Valasz Online ότι το άνοιγμα των αρχείων της μυστικής αστυνομίας θα είναι «το πρωταρχικό έργο του».
«Αυτό είναι έργο των ιστορικών αλλά θα είμαι σε θέση να διασφαλίσω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα παράσχει το πλαίσιο για να γίνει αυτό, ότι θα δώσει την ευκαιρία για μια έρευνα χωρίς πολιτικές πιέσεις» είπε ο δικηγόρος και πολιτικός σύμβουλος Μπάλιντ Ρουφ.
Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Μάγιαρ νίκησε το κόμμα του συντηρητικού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στις 12 Απριλίου, με την υπόσχεση ότι θα επαναφέρει την Ουγγαρία σε ευρωπαϊκή τροχιά, θα αναζωογονήσει την παραπαίουσα οικονομία και θα διασφαλίσει την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκούς πόρους.
Σε αντίθεση με την Πολωνία ή την Τσεχία, η Ουγγαρία ποτέ δεν αποκάλυψε επισήμως τα ονόματα των συνεργατών της μυστικής αστυνομίας, αν και, με το πέρασμα του χρόνου, ορισμένα ονόματα διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης. Μεμονωμένα πρόσωπα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στους δικούς τους φακέλους αλλά δεν μπορούν να δουν υλικό για άλλους ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων και των πρώην πληροφοριοδοτών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα