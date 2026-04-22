Aπάτη ύψους 44 εκατ. λιρών σε πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στη Βρετανία - Τέσσερις συλλήψεις
Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν στη Βρετανία και οι αρχές έκαναν έρευνες σε έξι διευθύνσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης μιας απάτης ύψους 44 εκατομμυρίων λιρών η οποία αφορούσε ένα πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, ανακοίνωσε το Γραφείο Σοβαρών Απατών (SFO).
Η υπηρεσία αυτή απηύθυνε έκκληση στους πολίτες που γνωρίζουν κάτι για τις τρεις εμπλεκόμενες εταιρείες, τις Warmfront, JJ Crump και South Coast Insulation, να μοιραστούν τις πληροφορίες τους με τις αρχές. Οι εταιρείες φέρεται ότι ανέλαβαν την εκτέλεση εργασιών μεταξύ 2022-24 αλλά έκαναν ελάχιστα ή και απολύτως τίποτα.
«Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και να θερμανθούν τα σπίτια. Όμως υποπτευόμαστε ότι σε πολλές περιπτώσεις έγιναν ελάχιστες εργασίες ή και καμία», είπε ο Γκρέιαμ ΜακΝάλτι, ο ασκών χρέη διευθυντής του SFO, προτρέποντας πολίτες και εγκαταστάτες να μιλήσουν. «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή και το σωστό είναι να αποκαλύψουν» όσα γνωρίζουν, είπε.
Η Warmfront, που εδρεύει στο Κάνοκ της κεντρικής Αγγλίας, πουλήθηκε το 2024 και η σημερινή διοίκησή της δεν συνδέεται με την έρευνα. Η South Coast Insulation έκλεισε οριστικά, σύμφωνα με τον ισότοπό της. Η JJCrump, που εδρεύει στο Σέφιλντ, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.
Η υπόθεση, που εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας για την καταπολέμηση της απάτης, της «Operation Henhouse», αφορά το κυβερνητικό πρόγραμμα ECO4 (Energy Company Obligation 4), με βάση το οποίο οι προμηθευτές ενέργειας οφείλουν να βοηθούν τα νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση και το κόστος της θέρμανσης.
The Federal Energy Regulatory Commission has fined Durham-based American Efficient $722 million and ordered the company to repay more than $410 million in “unjust profits” for alleged fraud in its energy efficiency program.https://t.co/V8o6gryhVw— INDY Week (@indyweek) April 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα