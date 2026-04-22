Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα, 36 χρόνια μετά τη δολοφονία που διέπραξε
Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα, 36 χρόνια μετά τη δολοφονία που διέπραξε
Είναι η όγδοη φέτος στις ΗΠΑ και η πέμπτη στη Φλόριντα
Άνδρας στον οποίο είχε επιβληθεί η ποινή του θανάτου για τον φόνο γειτόνισσάς του κατά τη διάρκεια κλοπής το 1990 εκτελέστηκε την Τρίτη στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ.
Η εκτέλεση του Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, έγινε στις 18:15 χθες (τοπική ώρα, 01:15 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της πολιτείας. Είναι η όγδοη φέτος στις ΗΠΑ -όλες έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες- και η πέμπτη στη Φλόριντα.
Του είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών για τον φόνο το 1990 της γειτόνισσάς του Μάρλις Σάδερ, 56 ετών, όταν τον βρήκε μέσα στο σπίτι της κατά τη διάρκεια κλοπής.
Πέρυσι στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες, για την ακρίβεια 19, έγιναν στη Φλόριντα.
Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ένεση, 39 το 2025. Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια) φαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.
Η εκτέλεση του Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, έγινε στις 18:15 χθες (τοπική ώρα, 01:15 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της πολιτείας. Είναι η όγδοη φέτος στις ΗΠΑ -όλες έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες- και η πέμπτη στη Φλόριντα.
Του είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών για τον φόνο το 1990 της γειτόνισσάς του Μάρλις Σάδερ, 56 ετών, όταν τον βρήκε μέσα στο σπίτι της κατά τη διάρκεια κλοπής.
Πέρυσι στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες, για την ακρίβεια 19, έγιναν στη Φλόριντα.
Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ένεση, 39 το 2025. Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια) φαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.
