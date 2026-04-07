Συγκλονιστική φωτογραφία από τις τελευταίες στιγμές 7χρονου κοριτσιού στο Τέξας, που απήγαγε και στραγγάλισε διανομέας

Murder Trial: Athena Strand’s stepmother Elizabeth Strand confirmed the 7yo’s clothing she wore on 11/30/22 when Delivery Driver Tanner Horner now admits to killing her as jurors hear testimony to decide his punishment. @wfaa @rlopezwfaa pic.twitter.com/ebz9S0IOQN — Scoop Jefferson (@scoopjefferson) April 7, 2026

Αγωγή κατά της FedEx

Ο δικαστής Τζορτζ Γκάλαχερ ζήτησε από τον κατηγορούμενο να σηκωθεί όρθιος κατά την απαγγελία των κατηγοριών στην έναρξη της δίκης την Τρίτη. Όταν ρωτήθηκε πώς δηλώνει, ο Χόρνερ απάντησε: «Ένοχος, κύριε δικαστά».Η δίκη συνεχίζεται κανονικά, ωστόσο παραλείπεται το στάδιο εξέτασης της ενοχής, καθώς ο Χόρνερ την αποδέχθηκε ήδη. Οι ένορκοι θα εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για να καθορίσουν την ποινή.Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας, η ανθρωποκτονία παιδιού κάτω των δέκα ετών επισύρει τη θανατική ποινή.Κατά τις εισαγωγικές αγορεύσεις, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος δημιούργησε ένα «πλέγμα ψεμάτων» κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον θάνατο της μικρής. Ο εισαγγελέας της κομητείας Γουάιζ, Τζέιμς Στέιντον, προειδοποίησε ότι οι ένορκοι θα δουν βίντεο από την ημέρα της δολοφονίας, το οποίο φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή που η μικρή στραγγαλίστηκε.Παρότι η κάμερα είχε καλυφθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η συσκευή κατέγραψε ήχο.«Κάποιος κάλυψε την κάμερα επειδή δεν ήθελε να δείτε. Μαντέψτε τι; Ο ήχος συνεχίζει να καταγράφεται και θα τον ακούσετε. Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 125 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών», ανέφερε στο δικαστήριο και πρόσθεσε: «Όταν λέω ότι είναι φρικτό, το εννοώ. Κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια και σας λέω να προετοιμαστείτε».Ο εισαγγελέας υποστήριξε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είπε επανειλημμένα ψέματα στους ερευνητές και ότι «το μόνο αληθινό πράγμα» που είπε ήταν ότι σκότωσε τη μικρή.«Το μοτίβο και το πλέγμα ψεμάτων που δημιούργησε θα είναι δύσκολο να το παρακολουθήσετε. Είναι ψέμα πάνω σε ψέμα, πάνω σε ψέμα», δήλωσε.Αναφερόμενος στην αρχική εκδοχή του κατηγορουμένου, είπε ότι υποστήριξε πως χτύπησε το παιδί με το φορτηγό και πανικοβλήθηκε επειδή φοβήθηκε ότι θα έχανε τη δουλειά του ή ότι το παιδί θα τον κατήγγελλε. «Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό, σε καμία μορφή», είπε.Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τον Χόρνερ αν η μικρή ήταν ζωντανή, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Δεν ήταν ζωντανή όταν την έβαλα στο φορτηγό».Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως το παιδί ήταν ζωντανό και χωρίς τραυματισμούς όταν μπήκε στο όχημα.Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, επικαλέστηκε τα σωματικά και ψυχικά προβλήματα του κατηγορουμένου. Οι δικηγόροι ανέφεραν ότι είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Asperger σε νεαρή ηλικία και ότι είχε εκτεθεί σε μόλυβδο κατά τα χρόνια της ανάπτυξής του. «Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας ή γιατρός για να γνωρίζει ότι ο μόλυβδος έχει τρομερές επιπτώσεις στον εγκέφαλο», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης Στίβεν Γκόμπλ.Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τα στοιχεία σε βάρος του πελάτη του είναι συντριπτικά και ζήτησε από τους ενόρκους να λάβουν υπόψη την οικειοθελή δήλωση ενοχής κατά την απόφαση για την ποινή.Υποστήριξε ότι η ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης αποτελεί ήδη «μια τρομερή τιμωρία» και κάλεσε το δικαστήριο να επιλέξει αυτή την ποινή αντί της εκτέλεσης.Ο Χόρνερ συνελήφθη στις 2 Δεκεμβρίου 2022, την ίδια ημέρα που εντοπίστηκε η σορός της μικρής. Φέρεται να ομολόγησε στην αστυνομία ότι απήγαγε το παιδί κατά τη διάρκεια παράδοσης στο σπίτι της οικογένειας.Στις 17 Φεβρουαρίου 2023, σώμα ενόρκων στην κομητεία Γουάιζ απήγγειλε επίσημα κατηγορίες για απαγωγή και δολοφονία.Πέραν της υπόθεσης ανθρωποκτονίας, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα, καθώς και τρεις επιπλέον κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου το 2013 στο Φορτ Γουόρθ.Οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν υποστηρίξει ότι η διάγνωση αυτισμού θα πρέπει να αποκλείσει την επιβολή της θανατικής ποινής. Σε αίτηση που κατατέθηκε τον Ιανουάριο, ανέφεραν ότι «η διαταραχή αυτιστικού φάσματος μειώνει την ηθική ευθύνη του κ. Χόρνερ, αναιρεί τον ανταποδοτικό και αποτρεπτικό σκοπό της θανατικής ποινής και τον εκθέτει σε απαράδεκτο κίνδυνο εσφαλμένης επιβολής της».Η μητέρα της μικρής, Μέιτλιν Γκάντι, έχει ταχθεί έντονα υπέρ της επιβολής της θανατικής ποινής για τον δολοφόνο της κόρης της.Σε δήλωσή της μετά την απαγγελία κατηγοριών, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το σώμα ενόρκων για τον ρόλο του στη διαδικασία, τονίζοντας ότι η εξέταση των στοιχείων της απαγωγής και δολοφονίας της επτάχρονης κόρης της ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.«Εκτιμώ τη συνεχή στήριξη όλων και το γεγονός ότι κρατούν ζωντανό το όνομα και τη μνήμη της Αθένα. Αγκαλιάστε τα παιδιά και τους αγαπημένους σας. Σε κανέναν δεν είναι εγγυημένη η επόμενη ημέρα», ανέφερε.«Υποστηρίζω τη θανατική ποινή, σε οποιαδήποτε ποινή κι αν καταλήξει το δικαστήριο. Κάθε ανάσα που παίρνει είναι μία ανάσα που η κόρη μου δεν παίρνει. Αν μπορούσα να καθίσω απέναντί του, θα του έλεγα ότι δεν είναι τίποτα, ενώ η Αθένα είναι τα πάντα – και θα φροντίσω να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι εκείνος δεν είναι τίποτα και ότι εκείνη είναι τα πάντα», πρόσθεσε η πονεμένη μητέρα.Ο πατέρας της μικρής, Τζέικομπ Στραντ, κατέθεσε αγωγή κατά της FedEx το 2022, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν πραγματοποίησε επαρκή έλεγχο του παρελθόντος του κατηγορουμένου πριν από την πρόσληψή του.Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε μετά τον θάνατο της μικρής: «Μοιραζόμαστε τη συλλογική θλίψη για αυτή τη τραγική απώλεια και οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια της Αθένα Στραντ. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές».