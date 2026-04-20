Ελβετία: Ένας νεκρός σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους
Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε χωράφι στο καντόνι της Βέρνης, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο του, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική αστυνομία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τη συντριβή του αεροσκάφους στην περιοχή Όχλενμπεργκ λίγο μετά τις 13:30 (τοπική ώρα, 14:30 στην Ελλάδα). Διευκρίνισε πως νεκρός είναι ένας 64χρονος Ελβετός.
Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Crash d’un avion de tourisme en Suisse : une personne décède https://t.co/7bLnkVxZaN— Le Soir (@lesoir) April 20, 2026
