«Μερικοί άνθρωποι δεν ξεπερνούν τους δαίμονές τους»: Τι οδήγησε τον 31χρονο στη Λουιζιάνα στο μακελειό με οκτώ νεκρά παιδιά σε τρία σπίτια
Ο Σαμάρ Έλκινς ζούσε σε ένα σπίτι με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους, μαζί με τους κουνιάδους και δύο ανίψια - Σε κοντινή απόσταση κατοικούσε μία γυναίκα με τρία παιδιά του δράστη - Το διαζύγιο, το όπλο και οι «σκοτεινές σκέψεις»
Ο πατέρας, βετεράνος του στρατού, που σκότωσε τα επτά παιδιά του και τον ξάδελφό τους στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνας, έλεγε ότι «πνιγόταν» από «σκοτεινές σκέψεις» και μιλώντας στον πατριό του ανέφερε πως οι άνθρωποι «δεν ξεφεύγουν από τους δαίμονές τους», λίγες εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν η πιο θανατηφόρα μαζική δολοφονία που έχει σημειωθεί στις ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια.
Ο 31χρονος δράστης, Σαμάρ Έλκινς, είχε ψυχολογικά προβλήματα και είχε εκφράσει πρόσφατα αυτοκτονικές σκέψεις, όπως ανέφεραν μέλη της οικογένειάς του στους New York Times. Τα παιδιά ήταν ηλικίας από 1 έως 14 ετών, σύμφωνα με τις αρχές, και επτά από τα οκτώ ήταν παιδιά του δράστη.
Ο κουνιάδος του Έλκινς, Τρόι Μπράουν, ο οποίος ζούσε μαζί του, είπε στην Wall Street Journal ότι η σύζυγός του είχε πρόσφατα ζητήσει διαζύγιο. «Μετά την πρώτη διαφωνία για το διαζύγιο, φερόταν σαν να έχανε τα λογικά του», είπε ο Μπράουν, αφού έφυγε από ένα νοσοκομείο στο Σρίβπορτ, όπου είχε επισκεφτεί τη σύζυγο του Έλκινς και δύο μέλη της δικής του οικογένειας που είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης. «Ήταν αναστατωμένος γι’ αυτό. Του μιλούσα και μου έλεγε: “Αδερφέ, δεν θέλω να χάσω τη γυναίκα μου”».
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κρις Μπορντελόν ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για πυροβολισμούς λίγο μετά τις 6 το πρωί και ότι ο τόπος του εγκλήματος εκτεινόταν σε τέσσερις τοποθεσίες: τρεις κατοικίες και την περιοχή όπου σκοτώθηκε ο δράστης, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η συμπλοκή είχε οικογενειακό χαρακτήρα, πρόσθεσε.
Ο Τρόι Μπράουν είπε ότι αυτός, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους ζούσαν σε ένα σπίτι στην 79η Οδό μαζί με τον Έλκινς, τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους. Ο Έλκινς είχε άλλα τρία παιδιά με μια άλλη γυναίκα που ζούσε κοντά, σύμφωνα με τον Μπράουν και την ξαδέλφη του, Κρίσταλ Μπράουν-Πέιτζ. Η Μπράουν-Πέιτζ, η οποία επισκέφθηκε τους επιζώντες στο νοσοκομείο την Κυριακή μαζί με τον ξάδελφό της, είπε ότι και τα επτά παιδιά του Έλκινς βρίσκονταν στο σπίτι στην 79η Οδό νωρίς την Κυριακή όταν άρχισε η πυροβολισμοί, και όλα σκοτώθηκαν.
«Δεν ήξερα ότι είχε όπλο», είπε ο Μπράουν για τον Έλκινς. «Αν ήξερα ότι υπήρχε όπλο μέσα στο σπίτι, θα το είχα ξεφορτωθεί», συμπλήρωσε.
Ο δήμαρχος του Σρίβπορτ, Τομ Αρσενό, χαρακτήρισε τις δολοφονίες σε συνέντευξη Τύπου ως «ίσως τη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βιώσει ποτέ».
Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει το κίνητρο και η έρευνα συνεχίζεται.
Σε συνεντεύξεις, οι συγγενείς περιέγραψαν τον 31χρονο ως άτομο που αντιμετώπιζε προβλήματα προβλήματα ψυχικής υγείας και που ήταν αγχωμένος λόγω της σχέσης του με τη σύζυγό του, Σανέικα.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, την Κυριακή του Πάσχα, τηλεφώνησε στη μητέρα του, Μαχέλια Έλκινς, και στον πατριό του, Μάρκους Τζάκσον. Το ζευγάρι δήλωσε πως ο 31χρονος έκλαιγε και τους έλεγε πως ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τον Τζάκσον, ο δράστης είπε πως η σύζυγός του ήθελε διαζύγιο και πνιγόταν σε «σκοτεινές σκέψεις».
«Του είπα: “μπορείς να τα καταφέρεις, φίλε. Δεν με νοιάζει τι περνάς, μπορείς να τα καταφέρεις”», είπε ο Τζάκσον και συμπλήρωσε: «μετά θυμάμαι που μου είπε: “μερικοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τους δαίμονές τους”». Κλείνοντας το τηλέφωνο, ο 31χρονος υποσχέθηκε να πει στα παιδιά του ότι οι παππούδες τους στέλνουν χαιρετίσματα.
Από την πλευρά της η μητέρα του δράστη είπε πως δεν γνώριζε για τα προβλήματα που είχε στη σχέση με τη σύζυγό του, πως εργαζόταν σε εταιρεία διανομών και είχε υπηρετήσει στον στρατό. Η ίδια ανέφερε πως δεν είχε στενή σχέση με τον γιο της, πως τον είχε γεννήσει έφηβη ενώ πάλευε με τον εθισμό της στα ναρκωτικά, οπότε τον άφησε να ανατραφεί από μία φίλη της, την Μπέτι Γουόκερ.
«Αδερφέ, δεν θέλω να χάσω τη γυναίκα μου»
«Μερικοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τους δαίμονές τους»
«Τα μωρά μου χάθηκαν»
Η Γουόκερ δήλωσε πως ο 31χρονος πυροβόλησε πολλές φορές τη σύζυγό του στο κεφάλι και το στομάχι και πως την τελευταία φορά που τον είδε, ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν η οικογένεια πήγε σπίτι της για δείπνο, όπου δεν φαινόταν να τον προβληματίζει κάτι. «Τα μωρά μου. Τα μωρά μου χάθηκαν», δήλωσε.
Πρώην συνάδελφος του 31χρονου είπε πως τα παιδιά του έπαιζαν με τα παιδιά του δράστη και το 2024 φαινόταν σαν αφοσιωμένος πατέρας. Ο Γουίλι Βάσερ ανέφερε πως το μόνο που τον είχε εντυπωσιάσει είναι πως ο 31χρονος φαινόταν συχνά αγχωμένος και είχε αραίωση στο κεφάλι επειδή συχνά τραβούσε τα μαλλιά του.
Σύμφωνα με τους New York Times, τις τελευταίες εβδομάδες η μητέρα και ο πατριός του Έλκινς ανησυχούσαν για τον 31χρονο. Την περασμένη Τρίτη η μητέρα είχε στείλει μήνυμα για να ρωτήσει τι κάνουν με τον Έλκινς να απαντά «όλοι είναι καλά». Ακολούθησε μήνυμα της γιαγιάς την Πέμπτη: «Σας αγαπώ όλους. Δώστε στον εγγονό μου και στις εγγονές μου ένα φιλί από τη γιαγιά. Σας ευχαριστώ πολύ».
Την Κυριακή, ο πατριός κατάλαβε για πρώτη φορά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν άγνωστοι σχολίασαν τις αναρτήσεις του στο Facebook λέγοντας ότι ο Έλκινς ήταν «ο διάβολος».
Η γιαγιά έβγαλε το κινητό της και διάβασε έναν τίτλο που ανέφερε ότι οκτώ παιδιά είχαν χάσει τη ζωή τους. «Γιατί, Θεέ μου;» είπε, κλαίγοντας.
ΚαταδίκεςΟ 31χρονος είχε δύο καταδίκες: μία το 2016 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για παράνομη χρήση όπλου το 2019. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Έλκινς έβγαλε πιστόλι 9 χιλιοστών και πυροβόλησε πέντε φορές όχημα, αφού ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε στρέψει πιστόλι εναντίον του. Μία από τις σφαίρες που πυροβόλησε ο Έλκινς βρέθηκε κοντά σε ένα σχολείο όπου παιδιά έπαιζαν στον εξωτερικό χώρο.
«Γιατί, Θεέ μου;»
