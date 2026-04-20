«Μερικοί άνθρωποι δεν ξεπερνούν τους δαίμονές τους»: Τι οδήγησε τον 31χρονο στη Λουιζιάνα στο μακελειό με οκτώ νεκρά παιδιά σε τρία σπίτια

Καταδίκες



«Γιατί, Θεέ μου;»

Η Γουόκερ δήλωσε πως ο 31χρονος πυροβόλησε πολλές φορές τη σύζυγό του στο κεφάλι και το στομάχι και πως την τελευταία φορά που τον είδε, ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν η οικογένεια πήγε σπίτι της για δείπνο, όπου δεν φαινόταν να τον προβληματίζει κάτι. «Τα μωρά μου. Τα μωρά μου χάθηκαν», δήλωσε.Ο 31χρονος είχε δύο καταδίκες: μία το 2016 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για παράνομη χρήση όπλου το 2019. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Έλκινς έβγαλε πιστόλι 9 χιλιοστών και πυροβόλησε πέντε φορές όχημα, αφού ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε στρέψει πιστόλι εναντίον του. Μία από τις σφαίρες που πυροβόλησε ο Έλκινς βρέθηκε κοντά σε ένα σχολείο όπου παιδιά έπαιζαν στον εξωτερικό χώρο.Πρώην συνάδελφος του 31χρονου είπε πως τα παιδιά του έπαιζαν με τα παιδιά του δράστη και το 2024 φαινόταν σαν αφοσιωμένος πατέρας. Ο Γουίλι Βάσερ ανέφερε πως το μόνο που τον είχε εντυπωσιάσει είναι πως ο 31χρονος φαινόταν συχνά αγχωμένος και είχε αραίωση στο κεφάλι επειδή συχνά τραβούσε τα μαλλιά του.Σύμφωνα με τους New York Times, τις τελευταίες εβδομάδες η μητέρα και ο πατριός του Έλκινς ανησυχούσαν για τον 31χρονο. Την περασμένη Τρίτη η μητέρα είχε στείλει μήνυμα για να ρωτήσει τι κάνουν με τον Έλκινς να απαντά «όλοι είναι καλά». Ακολούθησε μήνυμα της γιαγιάς την Πέμπτη: «Σας αγαπώ όλους. Δώστε στον εγγονό μου και στις εγγονές μου ένα φιλί από τη γιαγιά. Σας ευχαριστώ πολύ».Την Κυριακή, ο πατριός κατάλαβε για πρώτη φορά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν άγνωστοι σχολίασαν τις αναρτήσεις του στο Facebook λέγοντας ότι ο Έλκινς ήταν «ο διάβολος».Η γιαγιά έβγαλε το κινητό της και διάβασε έναν τίτλο που ανέφερε ότι οκτώ παιδιά είχαν χάσει τη ζωή τους. «Γιατί, Θεέ μου;» είπε, κλαίγοντας.