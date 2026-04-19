Καταρρέει η ναρκο-αυτοκρατορία των Κίναχαν: Είχαν «πλημμυρίσει» την Ευρώπη με κοκαΐνη, πώς οι Αρχές του Ντουμπάι έφτασαν στα ίχνη του διαβόητου Ντάνιελ

2/ Daniel Joseph Kinahan (born 1977) is the alleged leader of the Kinahan Organised Crime Group — better known as the Kinahan Cartel. Irish police say he ran a ruthless transnational machine worth €1 BILLION. Son of convicted drug lord Christy Kinahan. Apple didn’t fall far. pic.twitter.com/BCKX68FwCl — JustIrelandNews 🇮🇪 (@Jaxsonmurph) April 19, 2026

Διεθνής καταδίωξη

Κίναχαν

Η βία κορυφώθηκε μετά τη δολοφονία του Γκάρι Χατς το 2015, ενώ η ένοπλη επίθεση στο Regency Hotel στο Δουβλίνο το 2016 θεωρείται σημείο καμπής της σύγκρουσης.Τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς αρχές ενίσχυσαν την πίεση προς το δίκτυο, με συλλήψεις δεκάδων μελών σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και με οικονομικές κυρώσεις από τις ΗΠΑ.Η συνεργασία Ιρλανδίας, ΗΠΑ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι η σύλληψη του Ντάνιελμπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή αποδόμηση της οργάνωσης.Οι ιρλανδικές αρχές έχουν ήδη καταθέσει δικογραφίες που περιλαμβάνουν κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε ανθρωποκτονίες, με την έκδοσή του να θεωρείται το επόμενο κρίσιμο στάδιο της υπόθεσης.Οι Αρχές εκφράζουν αισιοδοξία ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για ένα από τα πιο ισχυρά εγκληματικά δίκτυα που έχουν δραστηριοποιηθεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.