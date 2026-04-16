Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.
Ο πρίγκιπας Χάρι επαίνεσε την Αυστραλία για την απαγόρευση στη χρήση των social media από ανήλικους
Ο πρίγκιπας Χάρι εξήρε σήμερα τη "μεγαλειώδη" ηγεσία της Αυστραλίας σε σχέση με τον περιορισμό της επιβλαβούς χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους ενώ η σύζυγός του, η Μέγκαν, μίλησε για μια δεκαετία διαδικτυακής κακοποίησης.
Τον Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών μπλοκάροντάς τα από πλατφόρμες μεταξύ των οποίων οι TikTok, το YouTube της Alphabet και τα Instagram και Facebook της Meta με τη σχετική νομοθεσία να έχει στο μεταξύ υιοθετηθεί και από άλλες χώρες.
"Τώρα μπορούμε να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε για τα υπέρ και τα κατά της απαγόρευσης--δεν θα το κρίνω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το θεωρώ μεγαλειώδες, από την άποψη της ευθύνης και της ηγεσίας", είπε ο Χάρι σε συζήτηση που είχε με νέους ανθρώπους, η οποία διοργανώθηκε σήμερα από την αυστραλιανή οργάνωση ψυχικής υγείας Batyr στη Μελβούρνη.
Στη διάρκεια της ίδιας συζήτησης η Μέγκαν είπε ότι υπήρξε στόχος ανελέητου διαδικτυακού εκφοβισμού.
"Επί δέκα χρόνια, καθημερινά, δεχόμουν εκφοβισμό και επίθεση. Και ήμουν το πιο τρολαρισμένο πρόσωπο σε όλο τον κόσμο", πρόσθεσε.
Το ζευγάρι έχει αποσυρθεί από τα ενεργά καθήκοντα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας από το 2020, επικαλούμενο επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και προστασία της ιδιωτικής του ζωής. Η τελευταία τους επίσκεψη στην Αυστραλία ήταν το 2018, όταν είχαν ανακοινώσει την πρώτη εγκυμοσύνη της Μέγκαν λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στο Σίδνεϊ.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή τους, το ζευγάρι αυτή τη φορά συμμετείχε και σε εμπορικές δραστηριότητες.
Χθες ο Χάρι είχε συνάντηση με βετεράνους του στρατού, ενώ η Μέγκαν γύρισε ένα επεισόδιο της διάσημης εκπομπής MasterChef Αυστραλίας, όπου εμφανίστηκε ως προσκεκλημένη κριτής.
Επίσης, θα είναι οικοδέσποινα σε retreat ευεξίας σε πολυτελές ξενοδοχείο παραθαλάσσιας περιοχής του Σίδνεϊ με τις τιμές συμμετοχής να ξεκινούν από 1.912 δολάρια το άτομο και με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μαθήματα γιόγκα, ηχοθεραπείας και συνεδρίες θεραπείας υλοποίησης.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Εμπορικές συμφωνίεςΗ επίσκεψη του ζεύγους συγκέντρωσε την προσοχή του κοινού, ωστόσο η υποδοχή ήταν σαφώς πιο συγκρατημένη σε σχέση με το ενθουσιώδες καλωσόρισμα του 2018. Ο βασιλιάς Κάρολος παραμένει αρχηγός του κράτους στην Αυστραλία, αν και ένα μέρος της κοινής γνώμης τάσσεται υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας.
