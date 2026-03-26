Γιατί αποτελεί απόφαση ορόσημο η καταδίκη των Meta και Google για εθισμό ανήλικης στα social media, τα επόμενα βήματα των εταιρειών κολοσσών
Οι δύο εταιρείες καλούνται να καταβάλλουν αποζημίωση ύψους 6 εκατ. δολάρια σε μία 20χρονη λόγω του εθισμού της στα social media κατά την παιδική της ηλικία - Η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις και ενδέχεται να αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας των social media, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, οι ένορκοι έκριναν ότι η Meta, η οποία κατέχει το Instagram, το Facebook και το WhatsApp, καθώς και η Google, ιδιοκτήτρια του YouTube, δημιούργησαν σκόπιμα εθιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που έβλαψαν την ψυχική υγεία της 20χρονης Κέιλι.
Οι δύο εταιρείες κολοσσοί καλούνται να καταβάλλουν αποζημίωση ύψους 6 εκατ. δολαρίων, γεγονός που πιθανότατα θα έχει καθοριστικές επιπτώσεις σε εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις που εκκρεμούν σήμερα στα αμερικανικά δικαστήρια και ενδέχεται να αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας των social media, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων.
Meta and YouTube have been found liable on all seven counts in a landmark trial in Los Angeles that could shape the future of social media in the United States.— The Independent (@Independent) March 25, 2026
A jury awarded the 20-year-old plaintiff, identified as Kaley or KGM in court documents, $3 million in compensatory…
Η Κέιλι πρέπει να λάβει 3 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση και επιπλέον 3 εκατ. δολάρια ως ποινική αποζημίωση, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η Meta και η Google «ενήργησαν με κακόβουλη πρόθεση, καταπίεση ή απάτη».
Η Meta αναμένεται να αναλάβει το 70% της αποζημίωσης που επιδικάστηκε στην Κέιλι, ενώ η Google το υπόλοιπο 30%.
Γονείς άλλων παιδιών, που δεν συμμετέχουν στην αγωγή της Κέιλι αλλά ισχυρίζονται ότι και τα δικά τους παιδιά υπέστησαν βλάβη από τα social media, βρισκόταν έξω από το δικαστήριο την Τετάρτη (25/3), όπως είχαν κάνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της δίκης που κράτησε πέντε εβδομάδες.
Όταν ανακοινώθηκε η ετυμηγορία κάποιοι γονείς εθεάθησαν να γιορτάζουν και να αγκαλιάζουν άλλους γονείς και υποστηρικτές που περίμεναν με αγωνία την απόφαση.
Η Meta και η Google διαφωνούν με την ετυμηγορία και θα ασκήσουν έφεση.
Η Meta τόνισε ότι «η ψυχική υγεία των εφήβων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και δεν μπορεί να συνδεθεί με μια μεμονωμένη εφαρμογή.
Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας σθεναρά, καθώς κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, και παραμένουμε σίγουροι για το ιστορικό μας στην προστασία των εφήβων στο διαδίκτυο».
«Αυτή η υπόθεση παρερμηνεύει το YouTube, το οποίο είναι μια πλατφόρμα ροής που έχει δημιουργηθεί με υπευθυνότητα, και όχι ένα κοινωνικό δίκτυο», επεσήμανε ένας εκπρόσωπος της Google.
Οι εταιρείες Snap και TikTok ήταν και αυτές με τη σειρά τους κατηγορούμενες για την υπόθεση της Κέιλι, αλλά κατέληξαν σε μυστικό συμβιβασμό με την 20χρονη πριν από την έναρξη της δίκης.
Οι συνέπειες του εθισμού στα social media στην ανήλικη ΚέιλιΗ Κέιλι ισχυρίστηκε ότι άρχισε να χρησιμοποιεί το Instagram σε ηλικία εννέα ετών και το YouTube σε ηλικία έξι ετών, χωρίς να συναντήσει καμία προσπάθεια αποκλεισμού από τις πλατφόρμες λόγω της ηλικίας της.
Σε ηλικία 10 ετών άρχισε να νιώθει άγχος και κατάθλιψη, διαταραχές για τις οποίες διαγνώστηκε χρόνια αργότερα από έναν θεραπευτή.
Απέκτησε εμμονή με την εξωτερική της εμφάνιση και άρχισε να χρησιμοποιεί φίλτρα του Instagram που άλλαζαν την εμφάνισή της – κάνοντας τη μύτη της μικρότερη και τα μάτια της μεγαλύτερα – σχεδόν αμέσως μόλις άρχισε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ως παιδί.
Η Κέιλι έχει διαγνωστεί με σωματική δυσμορφία, μια πάθηση που κάνει τους ανθρώπους να ανησυχούν υπερβολικά για την εξωτερική τους εμφάνιση και τους εμποδίζει να βλέπουν τον εαυτό τους όπως τον βλέπουν οι άλλοι.
Σύμφωνα με τους δικηγόρους της χαρακτηριστικά του Instagram, όπως η ατελείωτη κύλιση, σχεδιάστηκαν για να προκαλούν εθισμό.
Οι στόχοι ανάπτυξης της Meta αποσκοπούσαν στο να προσελκύσουν νέους χρήστες στις πλατφόρμες της, επεσήμαναν.
Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες από ειδικούς και πρώην στελέχη της Meta, υποστήριξαν ότι η εταιρεία ήθελε νέους χρήστες, επειδή ήταν πιο πιθανό να παραμείνουν στις πλατφόρμες της για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Όταν οι δικηγόροι της Κέιλι είπαν στον επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσερί, ότι η μεγαλύτερη μέρα χρήσης της πλατφόρμας από την ίδια έφτασε τις 16 ώρες, εκείνος αρνήθηκε ότι αυτό αποτελεί απόδειξη εθισμού.
Αντίθετα, χαρακτήρισε «προβληματικό» το γεγονός ότι ένας έφηβος περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας του στο Instagram.
Οι δικηγόροι της Κέιλι υπογράμμισαν χθες ότι η ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής «στέλνει ένα αδιαμφισβήτητο μήνυμα ότι καμία εταιρεία δεν είναι υπεράνω λογοδοσίας όταν πρόκειται για τα παιδιά μας».
Η Meta καλείται να πληρώσει 375 εκατ. δολάρια και για παραπλάνηση χρηστών όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιώνΗ ετυμηγορία στο Λος Άντζελες εκδόθηκε μια μέρα μετά την απόφαση ενός δικαστηρίου στο Νέο Μεξικό, η οποία έκρινε τη Meta υπεύθυνη για τον τρόπο, με τον οποίο οι πλατφόρμες της έθεσαν σε κίνδυνο τα παιδιά και τα εξέθεσαν σε υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο και σε επαφή με σεξουαλικούς παραβάτες.
Έτσι, η Meta καλείται να πληρώσει 375 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία θα προχωρήσει σε έφεση.
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρεζ, δήλωσε ότι αυτή η ετυμηγορία είναι «ιστορική» και είναι η πρώτη φορά που μια πολιτεία κέρδισε αγωγή κατά της Meta για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών.
Ο Μάικ Προυλξ, διευθυντής ερευνών της συμβουλευτικής εταιρείας Forrester, δήλωσε ότι οι διαδοχικές ετυμηγορίες υπογραμμίζουν ένα «σημείο ρήξης» μεταξύ των εταιρειών social media και του κοινού.
Απαγόρευση social media σε ανήλικα παιδιάΤους τελευταίους μήνες αρκετές χώρες, όπως η Αυστραλία, έχουν επιβάλει περιορισμούς στα παιδιά για να σταματήσουν ή να περιορίσουν τη χρήση των social media.
Το Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγει επί του παρόντος ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να δει πώς μπορεί να λειτουργήσει η απαγόρευση των social media στα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
«Το αρνητικό κλίμα απέναντι στα social media συσσωρεύεται εδώ και χρόνια, και τώρα τελικά το ποτήρι ξεχείλισε», δήλωσε ο Προυλξ.
Αντιδρώντας στην απόφαση, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι το status quo «δεν είναι αρκετό» και ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προστασία των παιδιών.
Επισημαίνοντας τη διαβούλευση της κυβέρνησης σχετικά με το αν θα απαγορευτούν τα social media για άτομα κάτω των 16 ετών σημείωσε πως: «Δεν είναι θέμα αν τα πράγματα θα αλλάξουν, τα πράγματα θα αλλάξουν. Το ερώτημα είναι, πόσο και τι θα κάνουμε;»
Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι έχουν κάνει εκτενή εκστρατεία για τις βλάβες των social media, επεσήμαναν πως «στεκόμαστε στο πλευρό κάθε γονέα και κάθε νέου που αρνήθηκε να σιωπήσει. Ας είναι αυτή η αλλαγή – όπου η ασφάλεια των παιδιών μας θα έχει επιτέλους προτεραιότητα έναντι του κέρδους».
'For too long, families have paid the price for platforms built with total disregard for the children they reach.'— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 26, 2026
Πάντα επιθυμούσα ταχύτερη πρόοδο στην αναγνώριση των χρηστών κάτω των 13 ετών, λέει ο ΖούκερμπεργκΚατά την εμφάνισή του ενώπιον της κριτικής επιτροπής τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Meta, επικαλέστηκε τη μακροχρόνια πολιτική της εταιρείας του να μην επιτρέπει σε χρήστες κάτω των 13 ετών την πρόσβαση σε καμία από τις πλατφόρμες της.
Όταν του παρουσιάστηκαν εσωτερικές έρευνες και έγγραφα που έδειχναν ότι η Meta γνώριζε ότι μικρά παιδιά χρησιμοποιούσαν, στην πραγματικότητα, τις πλατφόρμες της, ο Ζούκερμπεργκ είπε ότι «πάντα επιθυμούσε» ταχύτερη πρόοδο στην αναγνώριση των χρηστών κάτω των 13 ετών.
Επέμεινε ότι η εταιρεία είχε φτάσει στο «σωστό σημείο με την πάροδο του χρόνου».
