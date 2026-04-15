Τεράστιο σμήνος από μέλισσες εισέβαλε σε πόλη στο νότιο Ισραήλ, δείτε βίντεο
Οι Αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τα έντομα
Χιλιάδες μέλισσες εισέβαλαν την Τετάρτη στο εμπορικό κέντρο του οικισμού Νετίβοτ στο νότιο Ισραήλ, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι εμφανίστηκαν και σε άλλα σημεία.
Ο δήμος του Νετίβοτ ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μακριά από την περιοχή και να αποφεύγουν να πλησιάζουν τις μέλισσες.
Εκτός από το σμήνος στο εμπορικό κέντρο, αναφορές δείχνουν ότι μέλισσες έχουν εμφανιστεί και σε άλλα μέρη της Νετίβοτ.
תיעוד מנתיבות: עשרות אלפי דבורים פשטו על המרכז המסחרי בעיר@Itsik_zuarets pic.twitter.com/8c9dLyboB0— כאן חדשות (@kann_news) April 15, 2026
צרות בנתיבות: עשרות אלפי דבורים פשטו על המרכז המסחרי בעיר | תיעוד@Itsik_zuarets pic.twitter.com/lEGcTrS5ZD— כאן חדשות (@kann_news) April 15, 2026
