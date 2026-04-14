Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της BYD στην Κίνα, δείτε βίντεο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/4) σε χώρο πάρκινγκ της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, BYD (Build Your Dreams), στο Σενζέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο συγκεκριμένος χώρος στις εγκαταστάσεις της BYD στο Πινγκσάν, που αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους παραγωγής της εταιρείας, χρησιμοποιείται για δοκιμές οχημάτων και οχήματα που προορίζονται για απόσυρση και όχι για οχήματα που βρίσκονται σε ενεργή παραγωγή ή παράδοση. 

Μερικές ώρες αργότερα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα. Τα αίτια και οι συνθήκες της φωτιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό, ενώ η πυρκαγιά επεκτείνεται  σε ένα μεγάλο τμήμα ενός πολυώροφου κτιρίου.

Παράλληλα, φαίνονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά.

Η BYD διαχωρίζει τον τόπο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά από τα βασικά εργαστήρια κατασκευής στο συγκρότημα Πινγκσάν. Δεν φαίνεται να υπάρχουν ζημιές στις γραμμές παραγωγής ή στις εγκαταστάσεις συναρμολόγησης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου.

Σύμφωνα με ειδικούς, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καίγονται διαφορετικά από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς χρησιμοποιούν μπαταρίες λιθίου. Οι πυρκαγιές σε εκείνα τα οχήματα διαρκούν συχνά περισσότερο, είναι πιο δύσκολες να σβήσουν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αναζωπύρωσης.
Best of Network

Δείτε Επίσης