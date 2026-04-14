Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της BYD στην Κίνα, δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο πάρκινγκ της εταιρείας που χρησιμοποιείται για δοκιμές οχημάτων και οχήματα που προορίζονται για απόσυρση
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/4) σε χώρο πάρκινγκ της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, BYD (Build Your Dreams), στο Σενζέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο συγκεκριμένος χώρος στις εγκαταστάσεις της BYD στο Πινγκσάν, που αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους παραγωγής της εταιρείας, χρησιμοποιείται για δοκιμές οχημάτων και οχήματα που προορίζονται για απόσυρση και όχι για οχήματα που βρίσκονται σε ενεργή παραγωγή ή παράδοση.
Μερικές ώρες αργότερα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα. Τα αίτια και οι συνθήκες της φωτιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.
Παράλληλα, φαίνονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά.
Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό, ενώ η πυρκαγιά επεκτείνεται σε ένα μεγάλο τμήμα ενός πολυώροφου κτιρίου.
A fire broke out in a factory building at BYD's headquarters in Pingshan District, Shenzhen, China 🇨🇳 (14.04.2026) pic.twitter.com/6s3z0wodj5— Disaster News (@Top_Disaster) April 14, 2026
Η BYD διαχωρίζει τον τόπο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά από τα βασικά εργαστήρια κατασκευής στο συγκρότημα Πινγκσάν. Δεν φαίνεται να υπάρχουν ζημιές στις γραμμές παραγωγής ή στις εγκαταστάσεις συναρμολόγησης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου.
4月14日凌晨，深圳坪山比亚迪厂房车库着火 #比亚迪 #火灾— 中国悲剧档案 (@newszg_official) April 14, 2026
现场爆炸声持续不断，附近居民以为是打仗了，着火原因引来大量网友“恶意”揣测！ pic.twitter.com/0IpLSs64sp
Σύμφωνα με ειδικούς, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καίγονται διαφορετικά από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς χρησιμοποιούν μπαταρίες λιθίου. Οι πυρκαγιές σε εκείνα τα οχήματα διαρκούν συχνά περισσότερο, είναι πιο δύσκολες να σβήσουν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αναζωπύρωσης.
Apr 14: a fire broke out at a multi-story parking structure for storing test and scrapped vehicles inside BYD’s facility in Shenzhen’s Pingshan District at around 2:48am.— Byron Wan (@Byron_Wan) April 14, 2026
🔥 pic.twitter.com/rox7DPkwBk
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
