Τρία τάνκερ που συνδέονται με το Ιράν, διέσχισαν την Τρίτη τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ
Τα δύο τάνκερ κατευθύνονται προς Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ το τρίτο (κινεζικών συμφερόντων) ήταν το πρώτο που πέρασε από τα Στενά μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ και εξήλθε από τον Περσικό Κόλπο
Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν διέσχισε την Τρίτη τα Στενά του Ορμούζ, σε μια εξέλιξη που καταδεικνύει ότι η θαλάσσια κυκλοφορία στον κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο συνεχίζεται, παρά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που καταπλέουν σε ιρανικά λιμάνια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή την επιβολή του αποκλεισμού, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Τα τρία πλοία που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ δεν κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των περιορισμών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, το δεξαμενόπλοιο Peace Gulf, με σημαία Παναμά και μεσαίου μεγέθους χωρητικότητα, κατευθύνεται προς το λιμάνι Χαμρίγια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεδομένα της Kpler δείχνουν ότι το πλοίο συνήθως μεταφέρει ιρανική νάφθα, πρώτη ύλη για την πετροχημική βιομηχανία, σε λιμάνια της Μέσης Ανατολής εκτός Ιράν, από όπου τα φορτία εξάγονται προς την Ασία.
Νωρίτερα είχαν προηγηθεί δύο δεξαμενόπλοια που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Το Handy Murlikishan κατευθύνεται προς το Ιράκ για να φορτώσει μαζούτ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο στο παρελθόν έφερε την ονομασία MKA, έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο.
Παράλληλα, το κινεζικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο Rich Starry αποτελεί το πρώτο πλοίο που διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ και εξέρχεται από τον Περσικό Κόλπο μετά την έναρξη του αποκλεισμού, σύμφωνα με δεδομένα των LSEG και Kpler. Το πλοίο και η εταιρεία ιδιοκτησίας του, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω συναλλαγών με το Ιράν, ενώ δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με την εταιρεία για σχόλιο.
Το Rich Starry είναι δεξαμενόπλοιο μεσαίας χωρητικότητας και μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το φορτίο είχε φορτωθεί στο προηγούμενο λιμάνι προσέγγισης, το Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ στο πλοίο επιβαίνει κινεζικό πλήρωμα.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε την Τρίτη τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών «επικίνδυνο και ανεύθυνο», προειδοποιώντας ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή. Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε εάν κινεζικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα